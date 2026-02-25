Digitalización
Un chatbot resolverá las dudas a los turistas en Murcia
Once empresas pugnan por hacerse con el contrato para ofrecer el servicio, que salió a licitación por un importe de casi 132.000 euros financiados con fondos europeos y debería estar en marcha de cara al verano
Un chatbot turístico resolverá las dudas de visitantes, y también de murcianos, en aspectos como eventos culturales, gastronomía local y lugares de interés en el municipio.
La nueva herramienta será un asistente virtual inteligente, basado en tecnologías de inteligencia artificial generativa (IAG), que estará disponible en múltiples idiomas y será compatible con distintos dispositivos electrónicos.
El servicio salió a licitación a finales de diciembre, mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, por un importe de casi 132.000 euros financiados con fondos europeos.
El plazo de presentación de ofertas cerró el pasado 7 de enero y un total de 11 empresas enviaron sus propuestas para hacerse con el contrato. Con un plazo de ejecución de tres meses y la previsión de que esté formalizado a inicios de este mes, el servicio podría estar operativo de cara al verano.
Ofrecer experiencias
Además, "el tejido empresarial del área metropolitana constituye un activo clave para el desarrollo del turismo de negocios", detalla la memoria justificativa del proyecto. Aunque "el diagnóstico turístico municipal ha detectado debilidades estructurales, entre ellas la escasa presencia de propuestas orientadas al consumo turístico experiencial", prosigue el documento.
Por ello, se intentará "poner a disposición del turista productos turísticos asociados a experiencias". Así, el asistente será capaz de manejar el directorio de oficinas de turismo, guías turísticas, puntos de interés y rutas turísticas, entre otra información.
El chatbot se actualizará conforme a los cambios en la oferta turística y la agenda de eventos y, además, tendrá la capacidad de integrarse con otros chatbots o asistentes virtuales para ampliar su base de datos disponible.
Esta actuación se enmarca en la subvención de 3,1 millones que recibió el Ayuntamiento de Murcia para desarrollar el plan de Sostenibilidad Turística 'Murcia Destino Turístico sostenible e Inteligente', con el objetivo de mejorar la competitividad del sector turístico tras el impacto provocado por la pandemia del covid-19.
- Javier Ruiz Guillén, escritor: 'El día que dieron el Nadal a David Uclés, alguien me felicitó a mí
- El Aeropuerto de la Región de Murcia, mejor de Europa en la categoría de menos de dos millones de pasajeros
- Una de las perfumerías más longevas de Murcia echa el cierre y pone su catálogo a disposición con 'descuentos especiales
- En directo: Real Murcia-FC Cartagena
- El último tramo del Arco Noroeste se inaugurará "durante la segunda quincena del mes de marzo"
- Adiós al Ikea en Cartagena: la empresa sueca echa el cierre de su tienda en el Espacio Mediterráneo
- Se arroja de un tercer piso y se mata tras agredir a una mujer en una playa de Cartagena
- Un nuevo restaurante de la Región, entre las mejores aperturas del país según la Guía Macarfi