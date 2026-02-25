Un chatbot resolverá las dudas a los turistas en Murcia

Un chatbot turístico resolverá las dudas de visitantes, y también de murcianos, en aspectos como eventos culturales, gastronomía local y lugares de interés en el municipio.

La nueva herramienta será un asistente virtual inteligente, basado en tecnologías de inteligencia artificial generativa (IAG), que estará disponible en múltiples idiomas y será compatible con distintos dispositivos electrónicos.

El servicio salió a licitación a finales de diciembre, mediante procedimiento abierto y tramitación urgente, por un importe de casi 132.000 euros financiados con fondos europeos.

El plazo de presentación de ofertas cerró el pasado 7 de enero y un total de 11 empresas enviaron sus propuestas para hacerse con el contrato. Con un plazo de ejecución de tres meses y la previsión de que esté formalizado a inicios de este mes, el servicio podría estar operativo de cara al verano.

Ofrecer experiencias

Además, "el tejido empresarial del área metropolitana constituye un activo clave para el desarrollo del turismo de negocios", detalla la memoria justificativa del proyecto. Aunque "el diagnóstico turístico municipal ha detectado debilidades estructurales, entre ellas la escasa presencia de propuestas orientadas al consumo turístico experiencial", prosigue el documento.

Por ello, se intentará "poner a disposición del turista productos turísticos asociados a experiencias". Así, el asistente será capaz de manejar el directorio de oficinas de turismo, guías turísticas, puntos de interés y rutas turísticas, entre otra información.

El chatbot se actualizará conforme a los cambios en la oferta turística y la agenda de eventos y, además, tendrá la capacidad de integrarse con otros chatbots o asistentes virtuales para ampliar su base de datos disponible.

Noticias relacionadas

Esta actuación se enmarca en la subvención de 3,1 millones que recibió el Ayuntamiento de Murcia para desarrollar el plan de Sostenibilidad Turística 'Murcia Destino Turístico sostenible e Inteligente', con el objetivo de mejorar la competitividad del sector turístico tras el impacto provocado por la pandemia del covid-19.