"Ballesta quiere asesinar al cine Rex": La histórica sala de cine del centro de Murcia amanece empapelada

"Ballesta quiere asesinar al cine Rex" es la frase más repetida entre los carteles que revestían a la histórica sala del centro de la ciudad de Murcia este miércoles por la mañana.

Esta forma de protesta se une así a la concentración convocada este jueves, a las 9 horas, frente a la Casa Consistorial, coincidiendo con el Pleno en el que se votará la ampliación de los usos del inmueble para que puedan operar comercios y gimnasios, entre otros establecimientos.

Aunque también podrán operar en el inmueble oficinas, espectáculos y salas de ocio (excluidas discotecas y salas de fiestas) y equipamientos privados docentes, sanitarios y culturales.

"Cercenar un siglo de cine"

"Este jueves, 26 de febrero, puede quedar grabado como uno de los más funestos para el patrimonio histórico, cultural y sentimental de la ciudad de Murcia", reza la convocatoria del el movimiento social Cine Rex Vivo.

La convocatoria explica que se aprobará la modificación del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico de Murcia (PECHAM) referente al cine Rex "en contra de la voz de la ciudadanía" y "cercenando 111 años de cine en el corazón de la ciudad".

Y, ahora, las paredes del cine Rex muestran también ese sentimiento de pérdida en los carteles que lo revisten, algunos de ellos a modo de esquela.

El cine Rex amaneció empapelado este miércoles por la mañana. / L.O.

Casi 4.000 alegaciones

Esta modificación recibió el visto bueno en la comisión de Pleno celebrada este lunes, en el que se resolvieron las alegaciones presentadas durante el periodo de información pública del proyecto aprobado inicialmente, un total de 3.929 escritos de particulares.

Así, se incorporaron a la ficha definitiva la limitación establecida por la Dirección General de Patrimonio Cultural, y se descartaron aquellos usos que obliguen a modificar la forma original de la sala. Así, no se podrán construir plantas intermedias ni elementos que dividan o fragmenten el espacio principal.