Abren las primeras 440 plazas del aparcamiento de Abenarabi en Murcia

El aparcamiento de Abenarabi en Murcia abrió este miércoles por primera vez desde que se construyó, hace ya más de 15 años, cuando el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, inauguró las tres primeras plantas de la infraestructura, que ofrecen 440 plazas a la ciudadanía y a trabajadores municipales.

En el edificio Abenarabi trabajan unos 500 empleados que atienden presencialmente a unas 22.000 personas al año. Además, se encuentra cerca del Hospital Morales Meseguer, por lo que el edil destacó que la apertura de esta importante infraestructura supone un apoyo al comercio, más comodidad para los vecinos y una reducción en el tiempo de espera que la gente emplea en buscar aparcamiento.

El aparcamiento ofrece una tarifa de 1 euro la hora y un máximo diario de 12 euros, precios un 60 por ciento más baratos a la media del entorno.

Tres de cuatro plantas

Por el momento, han abierto a la ciudadanía las tres primeras plantas, que suman 440 plazas, de las cuales 341 se destinan a uso público y 99 a vehículos municipales.

La actuación ha supuesto una inversión superior a los 300.000 euros para la adecuación integral de las instalaciones y su puesta en servicio tras más de quince años cerrado.

Además, la infraestructura cuenta con plazas amplias, una altura máxima señalizada de 2,10 metros, sistemas de seguridad y acceso digitalizado mediante lectura de matrícula.

En cuanto a la cuarta planta, se abrirá "en función de la evolución de la demanda", explica el Ayuntamiento en un comunicado, y entonces el aparcamiento tendrá una capacidad total de 512 plazas.

Red municipal

Con la incorporación del subterráneo de Abenarabi, la red Aparcamurcia alcanza ya las 2.571 plazas entre aparcamientos disuasorios y subterráneos de gestión municipal.

De ellas, 1.118 plazas se han puesto en marcha durante la actual legislatura -con actuaciones como Verónicas, Arrixaca II y Abenarabi- lo que supone que el 43 por ciento del total de la red se ha creado en este mandato.

Próxima apertura

Y la próxima apertura del aparcamiento disuasorio de Hacienda permitirá superar las 1.500 plazas incorporadas desde el inicio de la legislatura.

Además, el aparcamiento de Hacienda, ubicado en Santiago y Zaraiche, será el primero de la red municipal que incorporará un sistema urbano de drenaje sostenible (SUDS) que permitirá almacenar, retener y filtrar hasta 1,4 millones de litros de agua.

El espacio contará con 150 árboles y más de 900 arbustos para combatir el efecto isla de calor. El riego se gestionará de forma telemática y ya se han instalado anillos para proteger sus raíces. La inversión total asciende a los 1,1 millones de euros.

Nuevo sistema

El estacionamiento se integra en la aplicación municipal Aparcamurcia, que unifica el estacionamiento regulado, los disuasorios y los subterráneos de gestión municipal, y permite el acceso y pago automático mediante lectura de matrícula, sin necesidad de obtener ticket ni pasar por el cajero.

Asimismo, el aparcamiento forma parte de la red intermodal MUB, que combina transporte público, red de estacionamientos de gestión municipal y aparcamientos de conexión en pedanías.

Así, toda esta red de movilidad quedará unificada bajo un mismo sistema tarifario, establecido en una ordenanza que recibió la aprobación inicial en el Pleno municipal del mes pasado y pasó a exposición pública para la presentación de alegaciones.

Del nuevo sistema, destaca la equiparación del precio de los billetes en todo el territorio municipal. Aunque, además de los precios de bonos y billetes, la ordenanza regula también las infracciones, con sanciones que alcanzan los 500 euros en el caso de las graves.

La ordenanza se someterá a votación en el Pleno de este jueves para su aprobación definitiva y la intención del Ayuntamiento es que la bajada de precios en las pedanías de Murcia se haga efectiva "de forma inmediata".