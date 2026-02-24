El yacimiento del Martyrium en Murcia se prepara para recibir visitas

La Comunidad "estudia fórmulas para regular adecuadamente el régimen de visitas" en el yacimiento del Martyrium, en la pedanía murciana de La Alberca, aseguró el director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, durante su visita este martes al enclave natural para supervisar las labores de limpieza y desbroce, junto a la vicealcaldesa y concejala de Fomento y Patrimonio, Rebeca Pérez.

Una empresa especializada realiza las actuaciones para garantizar la conservación del yacimiento, que están a cargo de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, explica la Comunidad en un comunicado.

El Martyrium ya requirió en 2023 una intervención que incluyó trabajos de mantenimiento y limpieza, así como tareas de conservación y consolidación arqueológica de los muros para frenar el deterioro del inmueble.

Además, se demolió una estructura de hormigón que distorsionaba la correcta lectura e interpretación de los restos conservados, y se mejoró el cerramiento perimetral del recinto.

Durante la visita, el director general señaló que "el mantenimiento permanente y la conservación preventiva son claves para garantizar la protección de nuestro patrimonio arqueológico y su adecuada apertura a la sociedad".

La actuación se enmarca en el programa de mantenimiento que la Dirección General de Patrimonio Cultural desarrolla de forma sistemática y anual durante los últimos ocho años para preservar el yacimiento.