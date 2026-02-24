Vox vuelve a pedir mejoras en el campo de fútbol de Patiño

Vox vuelve a pedir, como ya hizo en junio de 2024, mejoras en el campo de fútbol de Patiño en un comunicado en el que indica que los recientes arreglos realizados en la instalación deportiva solo "empeoran, aún más, el estado de este polideportivo".

En respuesta, el equipo de Gobierno local asegura que la reparación del césped artificial del campo de fútbol "se ha visto retrasada por los trabajos de arreglo del vallado perimetral de la instalación deportiva, como consecuencia de los fuertes vientos que han tenido lugar durante el mes de febrero".

A esto, desde el PP agregaron que "el próximo 25 de febrero se iniciarán las actuaciones en el terreno de juego, que consistirán en la reposición de zonas de césped para su mejora", y que "está prevista la sustitución del césped en las inversiones a realizar en 2027".

Dos años de espera

La petición que realizó Vox en el verano de 2024 se produjo "después de más de un año de haberlo anunciado el Gobierno del PP, por los graves riesgos para la integridad física de los deportistas que entrañaba el pésimo estado del campo de juego", explican los de Abascal en el escrito.

"Tras la denuncia de Vox en 2024, se han parcheado las instalaciones de tal forma que determinadas zonas del terreno de juego de césped artificial están más elevadas que otras, dando pie a probables lesiones musculares o incluso fracturas óseas graves", detallaron desde Vox.

Noticias relacionadas

"Han recortado trozos de césped artificial del exterior de las bandas del campo y las han pegado dentro haciendo que el terreno de juego tenga distintos niveles, exponiendo a lesiones verdaderamente graves a los deportistas. Todo eso en vez de sustituir por completo el césped, que es lo que ya se necesitaba urgentemente en Patiño cuando desde VOX lo denunciamos en el año 2024. Es la chapuza permanente", concluyó el portavoz de la formación, Luis Gestoso, en su visita al polideportivo.