El PSOE exige priorizar el suelo público en Murcia

El PSOE llevará al Pleno municipal de este jueves una moción para pedir que se priorice el suelo público en Murcia. La propuesta socialista, además, instará al Ayuntamiento de Murcia a hacer público su inventario de suelos residenciales.

"El suelo público debe dejar de ser un activo contable para convertirse en una herramienta de bienestar social. Al destinarlo a vivienda pública, eliminamos el componente especulativo y garantizamos que el interés general prevalezca sobre el beneficio de mercado, debemos mirar por los murcianos y murcianas no por los especuladores", afirmó el portavoz del PSOE, Ginés Ruiz, quien defenderá la moción en la sesión plenaria.

Y, en cuanto a la gestión de las cesiones de aprovechamiento urbanístico, el PSOE propone que en dichas cesiones no se opte por la compensación económica, sino por su equivalente en viviendas ya construidas.

La moción recoge también acuerdos con el Gobierno regional, instando al Consejo de Gobierno de la Región de Murcia a establecer una colaboración estable con el objetivo de que los suelos de titularidad autonómica ubicados en el término municipal de Murcia se pongan a disposición de la promoción de vivienda protegida de forma coordinada.