La bajada de la Fuensanta reorganiza el tráfico en Murcia: conoce las paradas de autobús alternativas por los cortes de tráfico

La Fuensanta baja este jueves de su Santuario en Algezares hasta la Catedral de Murcia para inaugurar la Semana Santa y, como es habitual, el tráfico cede ante la Patrona de la ciudad. Y el Ayuntamiento de Murcia ya ha anunciado el dispositivo especial de transporte público diseñado por la Concejalía de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, que dirige José Francisco Muñoz.

El dispositivo incluye un servicio especial al Santuario, paradas de autobús alternativas para paliar los cortes de tráfico y una parada excepcional del tranvibús en Floridablanca -servicio que amplía su gratuidad hasta el mes de mayo-.

La Fuensanta permanecerá en la Catedral para conmemorar el centenario de su coronación, que se celebra el III Domingo de Pascua, y, en lugar de regresar al Santuario, iniciará la primera de las tres grandes peregrinaciones organizadas con motivo de la efeméride, en la que la Morenica recorrerá las parroquias de las pedanías de Murcia, la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) y los municipios de Alcantarilla, Beniel y Santomera.

Servicio especial al Santuario

De forma previa a la bajada, la línea 50 de autobús ampliará su recorrido hasta el Santuario de la Fuensanta entre las 11:00 y las 13.30 horas.

Las expediciones tienen frecuencia prevista de paso por avenida de la Constitución en dirección Algezares a las 11:20, 11:50, 12:20, 12:50 y 13:20 horas.

El tiempo estimado de trayecto será de entre 25 y 30 minutos, aunque podrá ajustarse en función de las indicaciones de la Policía Local.

Paradas alternativas

Entre las 17:30 y las 20:30 horas del jueves, se producirán cortes intermitentes de tráfico al paso de la romería, lo que conllevará la anulación temporal de las paradas situadas en Torre de Romo, Alameda de Colón, Canalejas, Gran Vía y Avenida de la Constitución, así como las de Calle Princesa e Infante Juan Manuel, 2, por lo que se habilitarán alternativas.

En el caso de las líneas urbanas C1, C2, C5, R12, R14, R17, R20 y R80, las paradas de Santiago el Mayor serán sustituidas por la de RENFE, las de Pío XII por Muebles La Fábrica y las ubicadas en Torre de Romo, Alameda de Colón y Plaza Camachos se trasladarán provisionalmente a Pabellón Infante. Asimismo, la parada de Glorieta de España se sustituirá por Cruz Roja y la de Gran Vía por Plaza Circular.

Por su parte, las líneas de pedanías 1, 6, 26, 28, 29, 30, 31, 44, 50 y 62 adaptarán sus recorridos utilizando como alternativas las paradas de Espinosa y Cruz Roja en la zona sur, y las de Cárcel Vieja, CajaMurcia y Plaza Circular (2 y 14) en la zona norte, garantizando así la conexión con barrios y pedanías mientras duren los cortes.

Parada excepcional del tranvibús en Floridablanca

Durante el cierre al tráfico de Alameda de Colón y Gran Vía, el tranvibús habilitará de manera excepcional una parada en la calle Floridablanca para mantener la conexión con El Palmar.

El concejal de Movilidad, José Francisco Muñoz, destacó que la bajada de la Virgen es "una cita profundamente arraigada en Murcia", a la que acuden miles de personas a acompañar a su Patrona, por lo que es fundamental ofrecer a los murcianos alternativas de transporte público para dar respuesta en días de gran afluencia.

Noticias relacionadas

Por este motivo, el Consistorio recomienda planificar los desplazamientos con antelación y optar preferentemente por el transporte público. La información detallada estará disponible en las paradas afectadas, en las redes sociales municipales y en los canales oficiales de las concesionarias.