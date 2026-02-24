El Ayuntamiento de Murcia pide 10 millones al Fondo de Impulso Económico para pagar sentencias

Un crédito de 10 millones al Fondo de Impulso Económico para pagar sentencias. Este fue uno de los puntos abordados en la comisión de Pleno de Urbanismo, Patrimonio, Gestión Económica y Asuntos Generales, celebrada este lunes.

El crédito se destinará a pagar los costes de la sentencia por el aparcamiento de Abenarabi para indemnizar a los constructores de la infraestructura con más de 6 millones de euros, detallaron fuentes municipales.

Además, esta cantidad monetaria se destinará también a varias expropiaciones de terrenos para que pasasen a ser de titularidad municipal y poder ejecutar proyectos, agregaron desde la Glorieta.

Otros asuntos

Durante la comisión también se abordó la Ordenanza de la red de regadío de la Huerta de Murcia, que será ratificada en el Pleno del mes de febrero, el próximo jueves 26.

Se trata de la primera ordenanza municipal de España dedicada exclusivamente a la protección de una red de riego tradicional, la de la Huerta de Murcia,

La norma prohíbe, con carácter general, el entubamiento y cimbrado de los canales protegidos, así como contener los cauces con bloques de hormigón, al establecer unos criterios de intervención para las obras de mantenimiento, conservación, mejora y modernización de los cauces que constituyen las redes de riego.

Otro asunto tratado en la comisión fue la aprobación definitiva de la Modificación del Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico de Murcia (PECHAM) referida al Cine Rex para ampliar los usos del inmueble, aunque garantizando el mantenimiento íntegro de su protección arquitectónica y tipológica. Este acuerdo también tendrá que ratificarse en la sesión plenaria del próximo jueves.

Así, en el Cine Rex podrán operar comercio local, oficinas y servicios profesionales, restauración, espectáculo y ocio (excluidas discotecas y salas de fiestas), y equipamiento privado deportivo, docente, sanitario y cultural.

Además, se resolvieron las alegaciones presentadas durante el periodo de información pública del proyecto aprobado inicialmente, un total de 3.929 escritos de particulares, y otros informes, incorporando a la ficha definitiva la limitación establecida por la Dirección General de Patrimonio Cultural en donde se descartan aquellos usos que obliguen a modificar la forma original de la sala, como es la construcción de plantas intermedias ni elementos que dividan o fragmenten el espacio principal.

Asimismo, se iniciaron los trámites para construir y ampliar de una acera en El Esparragal desde el Campillo al área comercial de Montepinar, en Camino Garroferos, de El Esparragal.

Noticias relacionadas

Así, se aprobó inicialmente el proyecto para la obtención de suelo que permitirá la construcción y ampliación de una acera que abarcará una superficie de 1.896,39 metros cuadrados.