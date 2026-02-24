Amplían la gratuidad del tranvibús en Murcia hasta mayo

El Ayuntamiento de Murcia ha ampliado la gratuidad del tranvibús hasta el 4 de mayo tras la buena acogida que está teniendo el servicio. El billete gratis estaba previsto inicialmente hasta el 7 de marzo, pero los datos de utilización registrados desde su puesta en funcionamiento el pasado 9 de diciembre han llevado al consistorio murciano a ampliar la fecha.

El tranvibús, que conecta de forma rápida el centro de la ciudad con el Hospital Virgen de la Arrixaca y el Campus de Ciencias de la Salud en El Palmar, ha acogido desde su puesta en marcha más de 300.000 viajeros, con un crecimiento del 41% desde enero.

Según ha indicado el alcalde de Murcia, José Ballesta, junto al Concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, desde su puesta en marcha, el uso del transporte público entre Murcia y El Palmar ha crecido un 56%. Esto ha permitido alcanzar máximos históricos en este corredor estratégico que conecta de forma rápida, cómoda y sostenible el centro urbano con la pedanía más poblada y con algunos de los principales centros atractores sanitarios y universitarios del municipio, como son el Hospital Virgen de La Arrixaca y el Campus de Ciencias de la Salud.

Tras la finalización del periodo de exámenes el pasado 23 de enero, el servicio registró un incremento puntual del 41%, especialmente vinculado a la plena incorporación de los estudiantes a la actividad académica, lo que supone un incremento de más de 2.000 usuarios diarios.

Cabe recordar que el trayecto entre Alameda de Colón y El Palmar se realiza en menos de 20 minutos, lo que ha permitido mejorar la competitividad del transporte público frente al vehículo privado, consolidándolo así como una verdadera alternativa.

El objetivo: consolidar el servicio

La ampliación de la gratuidad tiene como objetivo consolidar el uso del servicio, especialmente entre los universitarios que se han incorporado de forma estable tras el periodo navideño y de exámenes.

Asimismo, la extensión hasta el 4 de mayo permitirá fomentar el uso del transporte público durante Semana Santa y Fiestas de Primavera, dos de los periodos de mayor uso del transporte público del año en el municipio y en los que se implementará un paquete de medidas en el ámbito de la movilidad.

Jornadas como el Bando de la Huerta y el Entierro de la Sardina concentran tradicionalmente algunos de los mayores picos de viajeros del ejercicio, por lo que disponer de un modo de transporte de gran capacidad y altas prestaciones resulta clave para garantizar desplazamientos ágiles y reducir la congestión en el entorno urbano.

El 18% de la flota ya es eléctrica

La puesta en marcha del tranvibús se enmarca en el proceso de renovación progresiva del transporte público municipal iniciado durante la legislatura. La edad media de la flota se ha reducido en cerca de cinco años durante la presente legislatura, lo que supone una disminución cercana al 27%.

En los últimos meses se han incorporado más de una veintena de vehículos eléctricos, lo que supone que el 18% de la flota municipal ya sea eléctrica.

Estas actuaciones, junto con los refuerzos en líneas de mayor demanda, han contribuido a incrementar el uso del transporte público en un 23,6% durante la legislatura, superando los 22,5 millones de viajeros el pasado año.

Nuevo modelo de transporte y marco estratégico MUB

La renovación progresiva culminará con la implantación del nuevo modelo de transporte, ya licitado, que supondrá una inversión prevista de 731 millones de euros.

Este nuevo sistema implicará más vehículos, ampliación de líneas y conexiones, mejora de frecuencias y una renovación integral de la flota, configurando una red más moderna, eficiente y adaptada al crecimiento del municipio. El conjunto de estas actuaciones se integra dentro de la estrategia municipal MUB, que ordena y coordina la transformación de la movilidad urbana.

El alcalde Ballesta ha subrayado que la apuesta por el transporte público se traduce en unos datos de uso sin precedentes en el municipio y permite ofrecer alternativas a los ciudadanos.

Por su parte, el concejal José Francisco Muñoz ha destacado que la ampliación de la gratuidad refuerza el proceso de cambio iniciado esta legislatura y acompaña la transición hacia el nuevo modelo con medidas que facilitan su uso diario.