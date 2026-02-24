El 8M convierte las plazas de Murcia en un escenario para poesía y música

Este año el 8M se celebra todo el mes de marzo en la capital de la Región. La programación del Ayuntamiento de Murcia comienza el 5 de marzo y se extiende hasta el 25 del mismo mes con actividades y galardones en todos los ámbitos.

El programa inicia con los galardones que otorgará la Concejalía de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad los días 4 y 5 de marzo. Así, se otorgará el premio 'Igualdad es Murcia' a ocho mujeres murcianas por destacar en sus respectivos ámbitos profesionales. Asimismo, se concederá el premio 'Educando para la Igualdad' al CEIP Andrés Baquero.

En este sentido, la edil del ramo, Mercedes Bernabé, resaltó que estas actividades se orientan a "garantizar la presencia equilibrada de mujeres y hombres en los espacios públicos y privados, visibilizar la aportación de las mujeres al desarrollo del municipio y continuar conquistando nuevos retos en todos los ámbitos".

El plato fuerte será el 6 de marzo con la ruta del festival 'Igualdad es Murcia', que recorrerá las principales plazas de la capital con actividades durante todo el día. La jornada comenzará a las 12:30 horas en la Glorieta de España con una actuación musical de la mano de un cuarteto de cuerda.

Más tarde, en la plaza del Teatro Romea, se presentará el proyecto 'Igualdad en primera persona' mediante un foro con seis mujeres referentes en distintas áreas profesionales.

Y, a partir de las 4 de la tarde, se celebrará una exposición de muestras artísticas lideradas por mujeres en la plaza Europa. Seguidamente, en la plaza de Santo Domingo habrá varias actuaciones musicales, de un grupo de gospel y de la banda A Mares.

La jornada finalizará en la plaza Cristo Resucitado con un recital de poesía de autoras murcianas a mano del club de lectura de Santa Eulalia, junto con un concierto final de la cantante Laura Uve.

El programa continuará el sábado 7 de marzo con la ruta patrimonial en femenino 'Murcianas del Al-Ándalus', y el domingo 8 de marzo con la XI Carrera de la Mujer, que tendrá salida desde la plaza de la Cruz Roja.

El sábado 14 de marzo se celebrará una de las rutas patrimoniales en femenino, 'Dueñas del Convento', con un recorrido diseñado para conocer la historia de las órdenes religiosas femeninas de la ciudad y de mujeres que desempeñaron un papel clave en la vida cultural y espiritual de Murcia, con salida desde el Palacio de San Esteban y visita al Museo Santa Clara.

Otra novedad en la programación de este año es el denominado 'Bautismo de Buceo' como parte de la iniciativa Mujer y Deporte, junto a la Federación de Actividades Subacuáticas que se celebrará el 15 de marzo. Además, el día 23 se presentará un torneo de fútbol femenino en colaboración con la Federación de Fútbol.

Asimismo, el 25 de marzo se desarrollará el 'escape room' 'La mochila de Eva', una iniciativa enmarcada en el proyecto 12-25 dentro de la lucha contra la violencia de género, que se llevará a cabo en centros de educación secundaria y que contará con la participación de más de 600 alumnos y alumnas.