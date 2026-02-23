Una sala específica para manipular drogas en la Jefatura de Policía Local de Murcia

La Jefatura de Policía local de Murcia contará con una sala específica para manipular drogas. Esta mejora de las instalaciones surge a raíz del escrito que envió el sindicato de empleados públicos (SIME) a la inspección de trabajo, entidad que ya ha dado el visto bueno al proyecto técnico elaborado por el Ayuntamiento.

En un escrito firmado el 30 de abril de 2025 y enviado a la inspección provincial del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el SIME expuso "dos situaciones de riesgo grave e incumplimiento reiterado de la normativa de prevención de riesgos laborales" en el cuerpo de Policía Local: una relativa a la manipulación de drogas, que se realizaba sin las necesarias medidas de seguridad, y la otra referente a la colocación de vallas, una tarea que no corresponde a los agentes. Aunque el Ayuntamiento ya ha dado solución a ambas.

En cuanto a la manipulación de drogas, se realizaba sin equipos de protección individual (EPI) adecuados (mascarillas, guantes, gafas), "sobre una simple mesa de despacho", expone el escrito, al que ha tenido acceso esta redacción. Además, esta labor se llevaba a cabo sin extractor de gases, ni sala estanca, ni zona de seguridad, y sin formación ni un protocolo específico de seguridad.

En respuesta, desde el Ayuntamiento elaboraron un proyecto técnico, que ya ha recibido el visto bueno de la inspección de trabajo, para habilitar una sala específica para esta tarea en la Jefatura superior de Policía Local.

El espacio contará con campana extractora y sistemas de seguridad, detallaron desde la Glorieta. Además, resaltaron que "las sustancias llegan siempre cerradas de forma hermética, no se manipulan y se limitan a su inventariado antes de ser remitidas cada dos días a la Delegación del Gobierno para su destrucción conforme al procedimiento establecido".

Colocación de vallas

La otra situación que denunció el SIME ante la inspección de trabajo fue la colocación de señalización y vallas por parte de agentes de Policía Local, "tareas que no son propias de su categoría profesional", explica el escrito, pues los agentes llevan cinturón reglamentario, chaleco balístico, arma y grilletes, lo que incrementa los riesgos biomecánicos y por golpe de calor. Asimismo, "el uniforme queda inadecuado para posteriores servicios, afectando a la higiene y seguridad", indica el escrito.

A este respecto, desde el Ayuntamiento informaron que se reforzó el servicio con la incorporación, el pasado mes de noviembre, de operarios municipales que se encargan de transportar y colocar estos elementos en los puntos previamente establecidos por la Policía Local.

De este modo, se descarga a los agentes de estas tareas y "se garantiza que se realicen con los medios y personal adecuados", concluyó el equipo de Gobierno local.

Antecedentes

Ya el 24 de marzo del año pasado se presentó una solicitud para evaluar los riesgos relativos a la colocación de vallas y, dos días más tarde, otra relativa a la manipulación de drogas en condiciones inadecuadas.

En el escrito, se solicitó a la inspección de trabajo que se personase en las instalaciones de la Policía Local de Murcia, o bien que solicitara la información pertinente para pedir al Ayuntamiento que evaluase los riesgos laborales, habilitase espacios adecuados y seguros y dotase a los agentes de los EPI necesarios.

Aunque este "ultimátum" se produjo "tras múltiples escritos dirigidos a las Concejalías competentes en materia de Personal y Policía, así como al Comité de Seguridad y Salud", asegura la sección de Policía Local del SIME en una nota informativa.

En esta nota se informa también de que el 10 de diciembre del año pasado se personó un inspector de trabajo en las instalaciones de la Jefatura de Policía local de Murcia y remitió al SIME los problemas a subsanar.

Durante esta visita, se le presentó al inspector el proyecto técnico para habilitar la sala específica para la manipulación de drogas, iniciativa que recibió el visto bueno "al contar con las exigencias en materia de seguridad y prevención de riesgos laborales", resaltaron desde el Consistorio.