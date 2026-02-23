ROSI, la nueva 'empleada' del Ayuntamiento de Murcia que genera imágenes y resume ordenanzas

Desde analizar y resumir documentos complejos hasta interpretar y generar imágenes. La nueva 'empleada' del Ayuntamiento de Murcia, ROSI, es una herramienta de Inteligencia Artificial generativa diseñada "para mejorar el trabajo de los más de 3.000 empleados públicos municipales", explica el Consistorio en un comunicado.

Aunque la principal ventaja de ROSI es que se trata de un sistema desarrollado íntegramente por el Servicio municipal de Informática y alojado en los centros de proceso de datos municipales, que funciona sin depender de servicios en la nube externos, por lo que garantiza que la información tratada no salga del entorno del Ayuntamiento.

La jornada técnica de presentación de esta herramienta estuvo presidida por el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, quien destacó que "no estamos ante una moda tecnológica, sino ante una herramienta de trabajo pensada y desarrollada para los empleados municipales, con especial cuidado en la confidencialidad y la seguridad de la información".

Características

La herramienta se estructura en tres modalidades: ROSI Flash, para obtener respuestas inmediatas; ROSI Advanced, especializada en análisis complejos; y ROSI Vision, capaz de interpretar imágenes y generar contenido gráfico.

En las pruebas técnicas realizadas, ROSI Flash alcanza una velocidad de hasta 90 palabras por segundo, frente a las 17 palabras por segundo de media que ofrecen otras plataformas comerciales. Esta capacidad permite agilizar el análisis de documentos oficiales, como es el caso de ordenanzas municipales y pliegos técnicos, entre otros documentos administrativos.

Durante la sesión se mostraron ejemplos prácticos como la interpretación de normativa, la síntesis de documentación técnica y la generación de imágenes vinculadas a la identidad local.

Estrategia municipal

El lanzamiento de ROSI se integra en la estrategia de modernización impulsada por el Ayuntamiento en la última década, que incluye el desarrollo de la app de Ayuntamiento electrónico 'Tu Murcia', la nueva web municipal y el Proyecto Smart City para crear una red de sensorización urbana con sistemas inteligentes de gestión del tráfico, alumbrado público y riego inteligente, así como la plataforma municipal de datos en tiempo real.

Noticias relacionadas

La jornada contó con la participación del jefe del Servicio de Informática, Santiago Domínguez; el responsable de Apps y Portales Digitales, Francisco Pérez; y el jefe de Servicio de Proyectos y Desarrollo, David Albaladejo, quienes han detallado el funcionamiento técnico de la herramienta y sus aplicaciones en la gestión diaria.