La Fuensanta realiza tres grandes peregrinaciones por sus 100 años de reinado

Hace ya casi 100 años que los murcianos coronaron a la Fuensanta como su Patrona, aunque el centenario de la efeméride se conmemora en toda la Región. La Morenica peregrinará por nueve municipios, además del murciano, a partir de este jueves, cuando bajará de su Santuario en Algezares hasta llegar a la Catedral, en el centro de la ciudad, para inaugurar la Semana Santa murciana.

Y, tras las Fiestas de Primavera, la Fuensanta, en lugar de regresar al Santuario, viajará por las pedanías de la Huerta murciana e incluso atravesará el Puerto de la Cadena con procesiones y actos en cada una de las localidades que la acogerán hasta el mes de octubre.

Desde exposiciones culturales hasta jornadas sobre teología, pasando por procesiones y liturgias, arroparán a la patrona de Murcia en su recorrido por una decena de municipios de la Región.

"Bendito jaleo"

"Este año, cada paso de la peregrinación estará cargado de emoción, porque caminamos hacia nuestras raíces y hacia el futuro que queremos construir", expresó el alcalde de Murcia, José Ballesta, en la presentación de los actos por el centenario de la coronación, este lunes en el Santuario de Algezares, "desde donde la Fuensanta ha visto crecer a Murcia", agregó el regidor murciano.

En la primera gran peregrinación, la Patrona de Murcia recorrerá 189 kilómetros acompañada de fieles de toda la Región, pues "la Virgen de la Fuensanta es de todos", concluyó Ballesta.

Un Ave María dio inicio a la presentación de los actos conmemorativos por el primer centenario de la coronación, "aprovechando" que el encuentro se celebró delante de la responsable de "este bendito jaleo", en palabras del Obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes.

"Una misión evangelizadora"

El objetivo de la celebración del centenario es que sirva como "una misión evangelizadora y una oportunidad de encuentro", aseguró el Obispo.

Así, tras su paso por el municipio de Murcia, la Morenica recorrerá los municipios de la huerta -Alcantarilla, Beniel y Santomera-, aunque las procesiones saltarán el Puerto de la Cadena, hacia Corvera y Sucina, y más allá de la cordillera, hasta Archena, Alguazas, Molina de Segura y Torres de Cotillas.

"Han pedido que la Fuensanta vaya a más sitios, pero no podemos llegar a todas partes", detalló Tomás Cascales, deán de la Catedral. Aunque agregó que se trata de "peregrinaciones vivas", por lo que no se descarta que se añadan más.

Durante las peregrinaciones, la Fuensanta viajará en el Maremóvil, el coche en el que sale en procesión la Virgen de los Desamparados, cedido por los valencianos, explicó Cascales.

Recorrido

La primera peregrinación será este mismo jueves. La tradicional Romería de bajada de la Virgen de la Fuensanta desde su Santuario en Algezares será este jueves 26 de febrero, en el inicio de la Semana Santa y las Fiestas de Primavera.

La patrona partirá en procesión, a partir de las 15.00 horas de la tarde, desde su Santuario hasta la Catedral de Murcia, donde residirá durante los festejos.

Además, como parte de la celebración del centenario, la Fuensanta peregrinará a las parroquias de las pedanías tras el fin de las fiestas del 20 de abril al 14 de junio de este año, y también durante el año que viene: del 20 de febrero al 16 de marzo de 2027. En este sentido, el alcalde de Murcia, José Ballesta, declaró que "las pedanías no son periferia: son la raíz y la memoria viva de nuestra tierra"

Durante la primera gran peregrinación, del 20 de abril al 14 de junio de 2026, la Morenica visitará las parroquias de las pedanías de Murcia, la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), Alcantarilla, Beniel, Santomera, el Seminario Redemptoris Mater y la Brigada Paracaidista.

En la segunda peregrinación, del 5 al 18 de octubre de 2026, visitará el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, el Centro Penitenciario Murcia I, Archena, Las Torres de Cotillas, las pedanías murcianas de Sucina, Los Martínez del Puerto, Valladolises y Corvera, así como Lorquí, Ceutí, Alguazas, Ribera de Molina, Molina de Segura y el Cementerio de Nuestro Padre Jesús de Murcia.

Durante esta peregrinación, los desplazamientos se realizarán en el maremóvil, el vehículo utilizado por la patrona de Valencia, cedido para la ocasión por la Archicofradía de Nuestra Señora de los Desamparados al Cabildo de la Catedral.

Y la tercera peregrinación se desarrollará del 12 de febrero al 14 de marzo de 2027, cuando la imagen recorrerá las parroquias de la ciudad de Murcia y visitará diversas realidades eclesiales como el Seminario San Fulgencio y casas de religiosas, además de la Universidad de Murcia, hospitales, dependencias de la Policía Local y parques de bomberos, entre otros espacios.

Asimismo, con motivo del centenario y bajo el lema 'Reina de nuestras almas', se celebrará un Año Jubilar, concedido por el obispo de la Diócesis de Cartagena, que se desarrollará desde el tercer domingo de Pascua de 2026 (19 de abril) hasta el tercer domingo de Pascua de 2027 (11 de abril).

"Un día con la madre"

"Estamos contentísimos de pensar que vamos a pasar un día con la Madre", declaró María Dolores García, presidenta de la Universidad Católica de Murcia (UCAM).

La Patrona llegará al centro universitario el 20 de mayo y continuará su recorrido al día siguiente. Y, a los actos que se celebrarán durante el día, se unirá una vigilia, pues "para un día que viene tu madre a casa, no podemos desperdiciar ni un minuto con ella", matizó García.

"Alcantarilla está encantadísima: nos sentimos unos privilegiados", expresó Francisca Tero, alcaldesa de la localidad en la que la Patrona residirá el 26 y 27 de mayo.

"Es la primera vez que Archena va a recibir a la Virgen de la Fuensanta", resaltó, por su parte, la alcaldesa Patricia Fernández, quien agregó que el municipio está "ilusionado y feliz de recibir a la Fuensanta en un momento tan especial como es el centenario de su coronación".

"En Beniel cogeremos el testigo de Zeneta el día 28 de abril", declaró, Mari Carmen Morales, alcaldesa del municipio que celebrará con una serie de eventos la segunda ocasión en la que la Patrona recorrerá sus calles.

"Para Ceutí es un orgullo y una oportunidad histórica", expresó Sonia Almela, alcaldesa de la localidad que acogerá a la Fuensanta los días 13 y 14 de octubre, por lo que la regidora aseguró su "máxima colaboración" en la celebración del centenario de la coronación.

Por su parte, Pedro José Nogueras, alcalde de Las Torres de Cotillas, aseguró: "Es un privilegio que viviremos con mucha alegría el 9 de octubre", y agregó: "Pondremos todo de nuestra parte para que sea inolvidable".

"Es un día de celebración: será la primera vez que la Virgen vendrá a Lorquí", destacó el alcalde del municipio, Joaquín Hernández, quien aseguró que la comisión de fiestas ya está manos a la obra para organizar los festejos, pues en Lorquí se va a honrar a tres patronas el mismo fin de semana: la del Rosario, el Pilar y la Fuensanta.

"Para Molina de Segura es algo histórico. Estamos deseando, los días 15, 16 y 17 de octubre, honrar de forma humilde y sencilla, pero con gran devoción, a la Fuensanta", aseguró el alcalde, José Ángel Alfonso.

Por su parte, el regidor de Santomera, Víctor Martínez, destacó la suerte de que la Fuensanta visite el municipio el primer día de mayo, festivo nacional.