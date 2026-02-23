Conoce la agenda de la Fuensanta en su ruta con el maremóvil por 10 municipios de la Región

La Fuensanta pronto cumplirá 100 años como Patrona de los murcianos, aunque municipios de toda la Región se unirán a la celebración. Y, en su ruta por la huerta murciana y más allá del Puerto de la Cadena, la Morenica viajará en el maremóvil, el vehículo acristalado en el que sale en procesión la Patrona de los valencianos, cedido por la Archicofradía de Nuestra Señora de los Desamparados.

El próximo jueves inicia la odisea de la Fuensanta con la tradicional bajada desde su Santuario en Algezares hasta la Catedral de Murcia en el inicio de la Semana Santa murciana. Y la Virgen residirá en el templo de la plaza del Cardenal Belluga hasta que finalicen las Fiestas de Primavera.

Aunque, en esta ocasión, en lugar de regresar a su Santuario en el monte, la Morenica iniciará la primera peregrinación, del 20 de abril al 14 de junio de 2026, cuando visitará las parroquias de las pedanías de Murcia, la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM), Alcantarilla, Beniel, Santomera, el Seminario Redemptoris Mater y la Brigada Paracaidista.

"Estamos contentísimos de pensar que vamos a pasar un día con la Madre", declaró María Dolores García, presidenta de la Universidad Católica de Murcia (UCAM), centro que acogerá a la Fuensanta los días 20 y 21 de mayo y celebrará una vigilia la noche en la que la Patrona allí resida, pues "para un día que viene tu madre a casa, no podemos desperdiciar ni un minuto con ella", matizó García.

Segunda peregrinación

Durante la segunda peregrinación, del 5 al 18 de octubre de 2026, la Fuensanta visitará el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, el Centro Penitenciario Murcia I, Archena, Las Torres de Cotillas, las pedanías murcianas de Sucina, Los Martínez del Puerto, Valladolises y Corvera, así como Lorquí, Ceutí, Alguazas, Ribera de Molina, Molina de Segura y el Cementerio de Nuestro Padre Jesús de Murcia.

Durante esta peregrinación, los desplazamientos se realizarán en el vehículo utilizado por la patrona de Valencia, el llamado maremóvil, cedido para la ocasión por la Archicofradía de Nuestra Señora de los Desamparados al Cabildo de la Catedral.

Tercera peregrinación

La tercera y última de las grandes peregrinaciones se desarrollará del 12 de febrero al 14 de marzo de 2027, cuando la Fuensanta recorrerá las parroquias de la ciudad de Murcia y visitará diversas realidades eclesiales como el Seminario San Fulgencio y casas de religiosas, además de la Universidad de Murcia, hospitales, dependencias de la Policía Local y parques de bomberos, entre otros espacios.

Centenario

Aunque el plato fuerte de las celebraciones llegará el año que viene, cuando se cumpla el centenario de la coronación canónica de la Fuensanta, evento que sucedió el 24 de abril de 1927 y se conmemorará el 11 de abril de 2027.

Por la mañana tendrá lugar la Eucaristía jubilar en la Catedral y ya por la tarde se realizará el acto de conmemoración del centenario en la plaza Martínez Tornel y el puente de los Peligros, que finalizará con una procesión por las calles del centro de Murcia y el regreso de la Morenica a la Catedral.

Además, del 12 al 18 de abril de 2027 se celebrará una semana de acción de gracias, en la que Virgen permanecerá en el presbiterio del templo catedralicio. Los actos del centenario culminarán con la romería de la Virgen de la Fuensanta de regreso a su santuario, que se celebrará el domingo 18 de abril.

Y, con motivo del centenario y bajo el lema 'Reina de nuestras almas', se celebrará un Año Jubilar, concedido por el obispo de la Diócesis de Cartagena, que se desarrollará desde el tercer domingo de Pascua de 2026 (19 de abril) hasta el tercer domingo de Pascua de 2027 (11 de abril).