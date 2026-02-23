Activado el plan anual de desbroces en barrios y pedanías de Murcia

El plan anual de desbroces en barrios y pedanías de Murcia arrancó este lunes en Santiago y Zaraíche y la vicealcaldesa, Rebeca Pérez, junto al presidente de la Junta Municipal, Francisco Ludeña, y el director de PreZero en Murcia, José Manuel García, supervisaron las primeras actuaciones del programa.

Este operativo complementa las labores habituales de limpieza viaria con intervenciones específicas en áreas con mayor vegetación. En este sentido, la también concejala de Fomento y Patrimonio explicó que "lo hacemos anticipándonos a la previsión inicial, debido a los episodios de lluvia continuada de las pasadas semanas y también a la elevación de las temperaturas que hace que prolifere la acumulación de masa vegetal".

Por ese motivo, "desplegamos un dispositivo con medios humanos y mecánicos que va a limpiar los alcorques, todas las zonas comunes, diferentes plazas, caminos y carriles con un objetivo que no es solo mejorar la estética urbana, sino también garantizar la accesibilidad y la seguridad, ya que minimizamos el riesgo de incendio y también la proliferación de plagas".

El plan se trazó en coordinación con los presidentes de las juntas municipales y vecinales, quienes identificaron las zonas prioritarias de actuación.

En concreto, en el dispositivo en Santiago y Zaraíche trabajaron cuatro operarios: mientras dos de ellos ejecutaban el corte con desbrozadoras mecánicas, los otros dos realizaban la recogida, y una barredora mecánica remataba la limpieza.

Aunque esta intervención forma parte de una planificación que el Consistorio ha impulsado durante los últimos días en zonas como La Flota y Mariano Rojas, así como en las pedanías de Zeneta, Guadalupe y El Palmar, entre otros lugares.

Para dimensionar estos trabajos, cabe mencionar que durante el pasado año 2025 se realizaron labores de desbroce en más de un millón de metros cuadrados en todo el municipio.