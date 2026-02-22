El tranvibús seduce a los estudiantes murcianos y supera los 300.000 viajeros: "No tengo el estrés de perder el bus y tener que esperar"

El tranvibús seduce a los estudiantes en la 'vuelta al cole' y supera los 300.000 pasajeros desde su puesta en funcionamiento el pasado 7 de enero, aseguraron fuentes del Ayuntamiento a esta redacción.

La finalización del periodo de exámenes universitarios el pasado 23 de enero supuso un incremento del 41 por ciento en el uso de este nuevo medio de transporte, lo que se traduce en más de 2.000 viajeros adicionales al día.

En concreto, durante el mes de diciembre se registraron 95.585 usuarios, cifra que ascendió a 151.301 pasajeros en enero, primer mes completo de uso.

Así, se han alcanzado máximos históricos de viajeros en transporte público en la conexión entre Murcia y El Palmar, con un incremento del 56 por ciento.

En este sentido, el concejal de Movilidad, Gestión Económica y Contratación, José Francisco Muñoz, destacó que estas cifras superan las expectativas iniciales y "permiten consolidar al tranvibús como la alternativa real para estudiantes, usuarios y personal docente, médico o administrativo en sus desplazamientos al Campus de Ciencias de la Salud y el Hospital Virgen de la Arrixaca, así como a los vecinos de El Palmar".

Tres meses gratis

Cabe destacar que viajar en tranvibús es gratis, en principio, hasta el 7 de marzo. Y, cuando finalice el periodo de gratuidad, estos vehículos quedarán plenamente integrados en el nuevo modelo de transporte público y se podrán usar tanto con billetes sencillos como con la futura tarjeta única de transporte.

El nuevo modelo de transporte, que salió a licitación a finales de noviembre por 731 millones de euros, se encuentra paralizado cautelarmente por el tribunal contencioso-administrativo, aunque esta decisión no afecta al plazo de presentación de ofertas.

Conexiones

Los tranvibuses conectan la ciudad de Murcia con El Palmar, hasta el campus Ciencias de la Salud y regresan a la urbe, pasando por la estación del Carmen, hasta llegar a la céntrica Plaza Circular, con una frecuencia de paso de 15 minutos en cada una de las paradas.

Con capacidad para 125 pasajeros, los tranvibuses ofrecen más de 15.000 plazas diarias, repartidas en 138 expediciones. Y, por ejemplo, unen El Palmar con Alameda de Colón en unos 18 minutos, y la Plaza Circular con Ciencias de la Salud en 26.

Paradas

Los vehículos que salgan desde la Plaza Circular, tendrán paradas en Santa Isabel, Alameda de Colón, La Innovadora, Vereda, Cruce de La Alberca, Gasolinera, Arrixaca y el campus de Ciencias de la Salud.

En sentido contrario, las paradas se realizarán en Pabellón Docente, Arrixaca, Dúplex – Desvío, Cruce de La Alberca, La Vereda, Colonia de San Esteban, Estación del Carmen, Alameda de Colón, Glorieta de Ramos y Santa Isabel, antes de volver a la Plaza Circular.

Precios

Con la puesta en marcha de la nueva ordenanza municipal que regula los precios del transporte público en Murcia, toda la red de autobuses, tranvibuses y tranvía quedará unificada bajo un mismo sistema tarifario.

El billete sencillo tendrá un coste de 1.50 euros para los viajes realizados dentro del término municipal de Murcia, aunque se reducirá a 1.35 si se paga con tarjeta bancaria o código QR como medida para incentivar la eliminación del efectivo y favorecer así la rapidez del servicio, resaltan desde el Ayuntamiento.

En el caso de que el trayecto pase por Alcantarilla, Beniel o Santomera, el billete sencillo costará 1.90 euros, tal y como se establece en el nuevo sistema tarifario zonal de la CARM.

Bonos

Sobre la base de la actual tarjeta tricolor, cuya expedición cuesta un euro, se renueva el sistema de bonos y se amplían las tipologías. Solo se pagará por la primera etapa de un trayecto en el término municipal Murcia, y los transbordos realizados en los próximos 60 minutos tras la primera de las validaciones serán gratis.

El bono general se concibe como el actual bono tricolor y no tiene fecha de caducidad, y costará 1.10 euros.

se concibe como el actual bono tricolor y no tiene fecha de caducidad, y costará 1.10 euros. El bono de estudiantes tiene una duración de entre 1 y 4 años, en función de las características del curso del estudiante, y costará 0.90 euros.

tiene una duración de entre 1 y 4 años, en función de las características del curso del estudiante, y costará 0.90 euros. El bono para familias numerosas, con una duración máxima de dos años -o si es anterior, hasta la fecha de fin de vigencia del título de familia numerosa-, se rebaja hasta los 0.70 euros. Además, el bono de familia numerosa especial será gratis.

con una duración máxima de dos años -o si es anterior, hasta la fecha de fin de vigencia del título de familia numerosa-, se rebaja hasta los 0.70 euros. Además, el será gratis. Por último, el bono social y los bonos para jubilados y pensionistas tienen una duración máxima de dos años será gratis, aunque los jubilados y pensionistas deberán acreditar recibir un ingreso mensual igual o inferior al salario mínimo interprofesional que establece el estado a efectos de ayudas y subvenciones.

Reacciones

Uno de los principales grupos de usuarios de los tranvibuses lo componen los estudiantes, tanto los universitarios como los que tienen que desplazarse al centro. "Para ir al campus de Ciencias de la Salud me viene genial. Pasan constantemente, así que no tengo el estrés de perder el bus y tener que esperar", resaltó un estudiante de Farmacia.

"Yo lo voy a seguir usando cuando deje de ser gratis. Ya me he acostumbrado y es muy cómodo; en unos 20 minutos estoy en Murcia y sin los agobios de antes. Además, es amplio y casi siempre encuentro sitio", afirmó, por su parte, una joven de El Palmar que estudia en Murcia.

Otros usuarios

Aunque los centros educativos no son el único destino en el trayecto de estos vehículos: "A mí me gusta porque es muy silencioso y tranquilo: no hace tanto ruido como los autobuses. Y para ir a la Arrixaca viene muy bien", destacó una usuaria de 67 años.

Y también hay usuarios que los emplean para acudir a otros lugares que no son los llamados 'centros atractores'. "Aunque deje de ser gratis, seguiré usándolo, porque conecta muy bien El Palmar con la ciudad y es bastante puntual", declaró un residente de la pedanía murciana que trabaja en el centro de Murcia.

"Solo lo he usado un par de veces para venir al centro a hacer algún recado, y supongo que lo seguiré usando alguna vez, pero no me voy a sacar la tarjeta", expresó, por su parte, una mujer que también habita en El Palmar.

Plataforma de transporte

"Si le quitamos el invento de la palabreja 'tranvibus', no nos parece mal servicio", aseguró la Plataforma en Defensa del Transporte Público a este diario.

Desde la Plataforma destacaron que los vehículos son eléctricos y silenciosos, y que cumple con el horario establecido, aunque con "demasiadas ocupaciones de los carriles bus por parte de quien no debe". En este sentido, agregaron que la falta de prioridad en los cruces es "penosa".

Además, desde la Plataforma cuestionaron la idoneidad de la parada de la Arrixaca, ya que "no es recta y no caben los autobuses que normalmente estacionan, pues también paran los de Movibus". Al respecto, fuentes del Ayuntamiento respondieron que la parada se ubica en una rotonda, pero que debía estar "sí o sí", pues una de las prioridades era que el tranvibús diese conexión al centro hospitalario.

Noticias relacionadas

La Plataforma tampoco considera adecuada la parada en Gran Vía al ser "totalmente incómoda por estar en curva", lo que "deja las puertas traseras muy alejadas de la acera".