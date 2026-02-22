Tradiciones
Jerónimo Tristante evoca al "Cristo que se sabe hombre" en el pregón de Semana Santa de Murcia 2026
El Romea se pone de pie para aplaudir al autor, que afirma ser "nazareno desde que me alcanza el recuerdo"
A. L. H.
«Soy nazareno desde que me alcanza el recuerdo», enunció Jerónimo Tristante en el Teatro Romea, que fue escenario este domingo por la mañana de la lectura del pregón de la Semana Santa de Murcia 2026, que corrió a cargo del escritor murciano.
Tristante recurrió al verso y con esa entonación habló del «Cristo que se sabe hombre, que tiene miedo, que está asustado» y que padeció «el castigo para salvar este mundo que es el nuestro».
La agrupación musical Sones de Pasión, procedente de Cieza, llenó el escenario, arropó al autor y puso banda sonora a la ceremonia, durante la cual Tristante mostró su agradecimiento a los representantes del Cabildo de Cofradías («me habéis abierto las casas, las historias, lo que es vuestro) y se autodenominó «humilde pregonero». «Que pregonero soy para siempre. Que soy pregonero y pregonero me muero», concluyó. Y el Romea entero se puso en pie.
Al acto asistieron el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras (que tachó de «discurso inolvidable» el pronunciado por el literato) y el alcalde de Murcia, José Ballesta, que consideró que el pregonero puso «amor, devoción y entrega» en su menester, con «una voz que sabe emocionar y unir tradición y sentimiento».
