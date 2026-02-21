Social
Los niños de Ucrania dibujan en Murcia un futuro de paz en el cuarto aniversario de la invasión de Rusia
Decenas de personas se concentraron, un año más, en la Glorieta con banderas azules y amarillas y carteles en los que reclaman el fin de un conflicto en el que nada apunta que un 'alto el fuego' esté cerca
La Glorieta de España, en Murcia, era escenario un año más de una concentración para recordar que hace ya cuatro años que Putin invadió Ucrania. Decenas de personas, entre las que destacaban muchos niños, se congregaron con banderas azules y amarillas y carteles en los que exigían el fin del conflicto de una vez. La presencia de los menores fue clave porque, precisamente, el lema en esta ocasión era 'Protege a las futuras generaciones'.
Junto a un parterre lleno de flores, los pequeños pintaron con tizas de colores en un cartón el suelo sus deseos de paz y esperanza (con globos del mundo incluidos), mientras los adultos sostenían de pie banderas de su patria.
Las Asociación de los Ucranianos de la Región de Murcia (AURM) recuerda cada aniversario de la invasión de Putin al país de Zelenski.
Mientras, Estados Unidos insiste en liderar una nueva ronda de negociaciones a tres bandas con Ucrania y Rusia para impulsar un acuerdo de paz. La invasión rusa del país europeo comenzó hace ahora cuatro años, y nada apunta a que un 'alto el fuego' esté cerca. Rusia bombardea a diario las ciudades ucranianas, mientras el ejército de Kiev está consiguiendo pequeños avances en el frente del Donbás.
La plaza Belluga, donde su ubica la Catedral, es escenario este sábado por la tarde de otro acto conmemorativo.
Doce años de conflictos
Muchos recuerdan que el país ya estaba tocado antes de que Putin decidiese invadirlo en 2022. Quienes permanecen en Ucrania no solo sufren cuatro años de suplicios tras la invasión rusa, sino también doce años de guerra, en referencia a la contienda bélica que arrancó allá por 2014.
Así las cosas, Europa sigue sin tener un encaje claro en el proceso de negociación liderado por Trump, dado que no se le invitó a la última ronda de conversaciones entre rusos y ucranianos, auspiciada por los estadounidenses en la embajada de Omán en Ginebra.
- Arde el Parque Natural de la Sierra de la Muela y Cabo Tiñoso en Cartagena y obliga a desalojar a más de medio centenar de personas
- El viento seguirá sin dar tregua: activan la alerta amarilla para el domingo y el lunes en la Región de Murcia
- La paradoja de la línea con Chinchilla: más de 700.000 euros para renovar el drenaje en un tramo de 630 metros pese a seguir cerrada
- Adiós al viento, la Aemet confirma el regreso del calor sofocante: Murcia rozará este lunes los 30 grados
- Una de las perfumerías más longevas de Murcia echa el cierre y pone su catálogo a disposición con 'descuentos especiales
- El último tramo del Arco Noroeste se inaugurará "durante la segunda quincena del mes de marzo"
- Se arroja de un tercer piso y se mata tras agredir a una mujer en una playa de Cartagena
- El río Segura dice adiós a la caña invasora a su paso por Murcia en el Meandro del Vivillo