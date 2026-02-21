Los niños de Ucrania dibujan en Murcia un futuro de paz en el cuarto aniversario de la invasión de Rusia

La Glorieta de España, en Murcia, era escenario un año más de una concentración para recordar que hace ya cuatro años que Putin invadió Ucrania. Decenas de personas, entre las que destacaban muchos niños, se congregaron con banderas azules y amarillas y carteles en los que exigían el fin del conflicto de una vez. La presencia de los menores fue clave porque, precisamente, el lema en esta ocasión era 'Protege a las futuras generaciones'.

Junto a un parterre lleno de flores, los pequeños pintaron con tizas de colores en un cartón el suelo sus deseos de paz y esperanza (con globos del mundo incluidos), mientras los adultos sostenían de pie banderas de su patria.

Participantes en la concentración por Ucrania este sábado en la Glorieta de Murcia. / Israel Sánchez

Las Asociación de los Ucranianos de la Región de Murcia (AURM) recuerda cada aniversario de la invasión de Putin al país de Zelenski.

Mientras, Estados Unidos insiste en liderar una nueva ronda de negociaciones a tres bandas con Ucrania y Rusia para impulsar un acuerdo de paz. La invasión rusa del país europeo comenzó hace ahora cuatro años, y nada apunta a que un 'alto el fuego' esté cerca. Rusia bombardea a diario las ciudades ucranianas, mientras el ejército de Kiev está consiguiendo pequeños avances en el frente del Donbás.

La plaza Belluga, donde su ubica la Catedral, es escenario este sábado por la tarde de otro acto conmemorativo.

Doce años de conflictos

Muchos recuerdan que el país ya estaba tocado antes de que Putin decidiese invadirlo en 2022. Quienes permanecen en Ucrania no solo sufren cuatro años de suplicios tras la invasión rusa, sino también doce años de guerra, en referencia a la contienda bélica que arrancó allá por 2014.

Así las cosas, Europa sigue sin tener un encaje claro en el proceso de negociación liderado por Trump, dado que no se le invitó a la última ronda de conversaciones entre rusos y ucranianos, auspiciada por los estadounidenses en la embajada de Omán en Ginebra.