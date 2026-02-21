Javier Arenas se proclama Festero del Año de Moros y Cristianos de Murcia

Moros y Cristianos de Murcia ya conocen al Festero del Año. Javier Arenas, quien ya fue presidente de la Federación desde 2016 hasta finales de 2023, fue designado anoche en el Teatro Circo como Festero.

Arenas, de la mesnada Jaime I El Conquistador, releva así a Rut Fernández, quien también estuvo a cargo del acto en el que actuó la agrupación musical de Beniaján.

En el evento de la Voz del Festero también estuvieron presentes Aránzazu Arce, presidenta de la Federación desde el pasado 8 de enero, y Diego Avilés, concejal de Cultura e Identidad.

Y este viernes el alcalde de Murcia, José Ballesta, recibe en el salón de plenos del Ayuntamiento a las 30 candidatas a Abanderada Infantil y Abanderada de la Federación, cargos que serán desvelados durante el evento final del Medio Año Festero el 8 de marzo a las 20.00 horas en el Teatro Romea, cuando también tendrá lugar la proclamación de los cargos festeros de este 2026.