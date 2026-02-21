Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Servicios mínimos en sanidadUCAM MurciaCarlos AlcarazPremios Alfonso XBurka Murcia
instagramlinkedin

Festejos

Javier Arenas se proclama Festero del Año de Moros y Cristianos de Murcia

El alcalde de Murcia, José Ballesta, recibe este viernes en el salón de plenos del Ayuntamiento a las candidatas a Abanderada de la Federación

Javier Arenas tras su nombramiento como Festero del Año, acompañado de el edil de Cultura e Identidad (izq.) y la presidenta de la Federación de Moros y Cristianos.

Javier Arenas tras su nombramiento como Festero del Año, acompañado de el edil de Cultura e Identidad (izq.) y la presidenta de la Federación de Moros y Cristianos. / Federación de Moros y Cristianos

Judit López Picazo

Judit López Picazo

Moros y Cristianos de Murcia ya conocen al Festero del Año. Javier Arenas, quien ya fue presidente de la Federación desde 2016 hasta finales de 2023, fue designado anoche en el Teatro Circo como Festero.

Arenas, de la mesnada Jaime I El Conquistador, releva así a Rut Fernández, quien también estuvo a cargo del acto en el que actuó la agrupación musical de Beniaján.

En el evento de la Voz del Festero también estuvieron presentes Aránzazu Arce, presidenta de la Federación desde el pasado 8 de enero, y Diego Avilés, concejal de Cultura e Identidad.

Noticias relacionadas

Y este viernes el alcalde de Murcia, José Ballesta, recibe en el salón de plenos del Ayuntamiento a las 30 candidatas a Abanderada Infantil y Abanderada de la Federación, cargos que serán desvelados durante el evento final del Medio Año Festero el 8 de marzo a las 20.00 horas en el Teatro Romea, cuando también tendrá lugar la proclamación de los cargos festeros de este 2026.

Conoce a las candidatas a abanderada de la Federación de Moros y Cristianos 2026 de Murcia

Conoce a las candidatas a abanderada de la Federación de Moros y Cristianos 2026 de Murcia

Ver galería

ABANDERADA INFANTIL LEIRE SÁNCHEZ LORCA, DE LA MESNADA INFANTE DON JUAN MANUEL / Juanjo Soria

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Arde el Parque Natural de la Sierra de la Muela y Cabo Tiñoso en Cartagena y obliga a desalojar a más de medio centenar de personas
  2. El viento seguirá sin dar tregua: activan la alerta amarilla para el domingo y el lunes en la Región de Murcia
  3. La paradoja de la línea con Chinchilla: más de 700.000 euros para renovar el drenaje en un tramo de 630 metros pese a seguir cerrada
  4. Adiós al viento, la Aemet confirma el regreso del calor sofocante: Murcia rozará este lunes los 30 grados
  5. Una de las perfumerías más longevas de Murcia echa el cierre y pone su catálogo a disposición con 'descuentos especiales
  6. El último tramo del Arco Noroeste se inaugurará "durante la segunda quincena del mes de marzo"
  7. Se arroja de un tercer piso y se mata tras agredir a una mujer en una playa de Cartagena
  8. El río Segura dice adiós a la caña invasora a su paso por Murcia en el Meandro del Vivillo

Jubilados se concentran en Murcia por las pensiones y el escudo social: "Ni casas sin gente ni gente sin casa"

Jubilados se concentran en Murcia por las pensiones y el escudo social: "Ni casas sin gente ni gente sin casa"

Los niños de Ucrania dibujan en Murcia un futuro de paz en el cuarto aniversario de la invasión de Rusia

Los niños de Ucrania dibujan en Murcia un futuro de paz en el cuarto aniversario de la invasión de Rusia

Javier Arenas se proclama Festero del Año de Moros y Cristianos de Murcia

Javier Arenas se proclama Festero del Año de Moros y Cristianos de Murcia

Murcia logra su segunda bandera de Sendero Azul por el paseo fluvial Río Segura-Contraparada

Murcia logra su segunda bandera de Sendero Azul por el paseo fluvial Río Segura-Contraparada

Sale a concurso la peatonalización de la Plaza Preciosa de Murcia por 1,5 millones

Sale a concurso la peatonalización de la Plaza Preciosa de Murcia por 1,5 millones

Ultimadas las bases de los puestos vacantes en las 8 plazas de abastos de Murcia

Ultimadas las bases de los puestos vacantes en las 8 plazas de abastos de Murcia

El plan sombra estrena toldos automáticos y se amplía a 12 colegios de Murcia y pedanías

El plan sombra estrena toldos automáticos y se amplía a 12 colegios de Murcia y pedanías

Sacan 25 viviendas públicas en alquiler asequible para familias de Murcia con ingresos entre 900 y 1.500 euros al mes

Sacan 25 viviendas públicas en alquiler asequible para familias de Murcia con ingresos entre 900 y 1.500 euros al mes
Tracking Pixel Contents