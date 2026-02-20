Ultimadas las bases de los puestos vacantes en las 8 plazas de abastos de Murcia

Las bases que regirán la adjudicación de los puestos vacantes en las plazas de abastos municipales están en la recta final y "su aprobación es inminente", aseguró el Ayuntamiento de Murcia en un comunicado.

El anuncio se produjo después de que el edil de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, se reuniese con representantes de las plazas de abastos para ultimar las bases.

Ahora, la convocatoria deberá elevarse a Junta de Gobierno para su aprobación definitiva.

En el encuentro también participaron el abogado de la Federación de plazas de abastos y representantes de las plazas de Verónicas, Saavedra Fajardo y Cabezo de Torres.

Antecedentes

En una reunión mantenida el pasado 19 de enero de 2026 con representantes de la Plaza de Abastos de Cabezo de Torres para tratar diversos temas, se adquirió el compromiso de finalizar el trabajo de redacción del pliego en el mes de febrero y este compromiso se cumple con el envío del texto, en los próximos días, a servicios Jurídicos para su informe previo a su aprobación por la Junta de Gobierno local.

Pacheco subrayó que este paso supondrá "un impulso decisivo para la ocupación de los puestos vacantes y para la revitalización de estos espacios tradicionales".

Noticias relacionadas

El concejal también recordó actuaciones anteriores: "Ya hicimos importantes avances en esta Navidad pasada, estamos ya terminando la obra de Verónicas, vienen enseguida otras obras en otras distintas plazas de abastos de nuestro municipio. Ha llegado la hora de las plazas de abastos y esperemos que con la reunión que hemos mantenido esta tarde sea otro de los hitos importantes para estos próximos meses", concluyó Pacheco.