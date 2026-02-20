Sale a concurso la peatonalización de la Plaza Preciosa de Murcia por 1,5 millones

La Plaza Preciosa, en el centro de la ciudad de Murcia, sustituirá los coches por zonas de sombra y estancia. El cambio se materializará mediante un proyecto que dotará a la plaza de una plataforma única peatonal para que sea "un espacio de encuentro", anunció la vicealcaldesa, Rebeca Pérez, tras la Junta de Gobierno celebrada este viernes, reunión en la que se aprobaron las bases del concurso de anteproyectos para la remodelación y peatonalización de la plaza.

El concurso, promovido en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de la Región de Murcia (Coamu) tras la firma de un protocolo, seleccionará la mejor propuesta de anteproyecto para la rehabilitación integral de la plaza.

En este sentido, cabe destacar que Coamu ya realizó aportaciones en iniciativas como la peatonalización de Alfonso X y la rehabilitación de la Cárcel Vieja y del yacimiento de San Esteban.

Plazos

El ganador del concurso podrá optar al contrato de obras para la redacción del proyecto definitivo, detalló la también concejala de Fomento y Patrimonio. Y el presupuesto máximo de ejecución material previsto para el diseño del anteproyecto es de 1,5 millones de euros.

Una vez que las bases del concurso, se abrirá un plazo de 60 días para presentar los proyectos y, cuando este periodo finalice, en un plazo de otros 60 días deberá reunirse el jurado para valorar los proyectos.

Tras conocer al ganador, en un mes podría formalizarse el contrato definitivo, pues los trámites se agilizan al contar con un anteproyecto, y así las obras podrían comenzar de cara al verano, explicó la vicealcaldesa.

Actuación

La actuación abarca una superficie de 2.757 metros cuadrados que comprenden todo el ámbito entre Alfonso X El Sabio, la avenida de la Constitución y la calle Jaime I el Conquistador, lo que incluye la Plaza Preciosa y la calle Cronista José María Ibáñez.

Con la peatonalización de la red viaria, los peatones ganarán espacio y accesibilidad. Así, solo se mantendrá el tráfico rodado imprescindible para residentes y accesos a garajes de la zona.

El concurso se resolverá mediante criterios de sostenibilidad, inclusión, calidad arquitectónica, integración paisajística, innovación y coherencia técnica. Además, las propuestas deberán alinearse con los principios de la Nueva Bauhaus Europea, que apuesta por espacios más seguros, accesibles y atractivos, por ejemplo, con criterios de autosuficiencia energética y medidas de mitigación del efecto isla de calor.

La iniciativa implantará zonas de sombra y vegetación

Por ello, se incorporarán zonas de sombra y vegetación en distintos estratos, así como sistemas de iluminación eficiente e inteligente, y materiales nobles -con predominio de piedra natural-.

Asimismo, la iniciativa resaltará el valor histórico de la zona, en la que se encuentran el Museo Arqueológico de Murcia y la escultura conmemorativa del bicentenario de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Murcia.

Noticias relacionadas

Desde el Consistorio resaltaron el intercambio de experiencias con otras ciudades europeas a través del proyecto europeo TactiCity, con el que se impulsan intervenciones piloto para testar proyectos en plazas y espacios públicos antes de su implantación definitiva, y que las actuaciones se ajusten así a las necesidades reales de cada barrio.