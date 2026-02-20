Sacan 25 viviendas públicas en alquiler asequible para familias de Murcia con ingresos entre 900 y 1.500 euros al mes

Las familias murcianas con ingresos entre 900 y 1.500 euros al mes podrán optar a las 25 viviendas públicas que el Ayuntamiento de Murcia pondrá en régimen de alquiler asequible con la puesta en marcha de un proyecto piloto, informó el concejal de Urbanismo, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, tras la Junta de Gobierno celebrada este viernes.

El único requisito para optar a estas viviendas será estar inscrito en el registro de demandantes de vivienda, a fecha 1 de enero de 2026, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional. En estos momentos, hay unas 800 familias inscritas en este registro.

En un inicio, serán 25 viviendas, ubicadas en Ronda Sur, Churra y El Carmen. Pero, al tratarse de un programa piloto, se podrá evaluar la viabilidad técnica, social y económica, para ampliar el número de viviendas en un futuro.

Beneficiarios

Las viviendas están destinadas a familias con ingresos entre 1,5 y 2,5 veces el IPREM, es decir, entre 900 y 1.500 euros en cómputo de la unidad familiar. En este sentido, el edil destacó que el reglamento de demandantes de vivienda nunca llega a esta franja de población que "no está en una situación de pobreza extrema, pero sí de necesidad".

Así, se da respuesta a "una necesidad real de demanda de familias trabajadoras, que cuentan con limitaciones económicas para poder acceder a una vivienda digna en el mercado libre", resalta el Consistorio en un comunicado.

La adjudicación de las viviendas se realizará por decreto, pero priorizando la idoneidad de la unidad de convivencia en relación con el tamaño y tipología de la vivienda, es decir, que el número de dormitorios sea suficiente y que la ubicación sea adecuada, entre otros aspectos.

Instrumento de transición

El contrato de alquiler asequible con una duración máxima de 7 años, por lo que se concibe como un instrumento de transición hacia soluciones estables en el mercado libre. En cuanto al precio, estará entre los 199 y 478 euros mensuales, según el nivel de renta y el tipo de vivienda.

El alquiler estará adaptado a la situación económica de los inquilinos y no podrá superar el 30 por ciento de los ingresos del hogar.

Así, el importe mensual se fijará en función del precio máximo establecido para cada vivienda calculado según sus metros de cuadrados de superficie, pero también teniendo en cuenta los ingresos de la unidad familiar.

En base a estos parámetros, en una vivienda de superficie útil de 42,14 metros cuadrados con un dormitorio y garaje, la cuota máxima del alquiler mensual está fijada en 292,24 euros. Esta cantidad, por tanto, podrá verse aminorada en función del salario de la unidad familiar.

Ubicación

Ronda Sur alberga 15 de estas viviendas, que se ubican en el edificio Tàpies, en el carril de la Condesa, y disponen de garaje y trastero. De estos inmuebles, 4 podrían ser compartidas por dos unidades familiares, pues se pueden separar en dos estancias de dos dormitorios y un baño cada una, con salón y cocina comunes (en un espacio total de 89,25 metros cuadrados). Y el resto de las viviendas cuentan con tres dormitorios y superficies de 87 metros cuadrados y 79,8 metros cuadrados.

En Churra se ubican otras 6 viviendas con garaje en la calle Rebeca, con entre uno y tres dormitorios en superficies que oscilan entre los 42,14 metros cuadrados y los 83,39 metros cuadrados. Además, dos de las viviendas son totalmente accesibles, por lo que se destinarán a unidades de convivencia que incluyan personas con dificultades de movilidad.

Las 4 viviendas restantes se encuentran en el barrio de El Carmen, en la calle Capuchinos. En este caso, se trata de estudios accesibles para una persona, con terraza y zaguán concebidos para un uso comunitario por parte de los residentes.

Acompañamiento social

Además, durante el periodo de residencia, el servicio de Vivienda realizará un seguimiento individualizado de las familias adjudicatarias para favorecer la convivencia e integración y garantizar el adecuado mantenimiento de las viviendas, así como facilitar la transición hacia soluciones residenciales estables en el mercado libre.

Actualmente, el servicio de Vivienda gestiona un total 1.082 viviendas en régimen de alquiler social, y con este nuevo programa "se amplía el abanico de soluciones habitacionales", concluyeron desde el Ayuntamiento.