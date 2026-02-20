Planes en Murcia este fin de semana: una ruta gratis por Los Monreales y un taller para toda la familia

Una nueva ruta natural se oferta en Murcia este fin de semana. El sábado se realizará la 'Ruta por Los Monreales: La chimenea de La Murta', y el domingo 22 el taller para toda la familia '¿Quién vive aquí?: Descubre la fauna del Majal Blanco', ambas ofertadas por el Ayuntamiento, entidad que ya ha organizado varias rutas gratis por entornos naturales del municipio hasta el mes de junio.

La nueva ruta diseñada por la Concejalía de Urbanismo, Huerta y Medio Ambiente, que dirige Antonio Navarro, se desarrollará en Los Monreales y hará hincapié en el enclave de la chimenea de La Murta, testigo del pasado industrial y agrícola de la zona.

La actividad, con una distancia de 7 kilómetros y una dificultad media, se realizará el sábado día 21 de febrero de 10 a 14 horas, tiene plazas limitadas y necesita de inscripción previa a través del mail info@ecopatrimonio.es, en el que se deberá indicar nombre, edad y teléfono de contacto, o bien llamando al 968 212 518 (de lunes a viernes en horario de 9:00 a 15:00 horas).

Talleres familiares

El aula de la naturaleza del Majal Blanco acogerá el domingo 22 la actividad '¿Quién vive aquí? Descubre la fauna del Majal Blanco', un taller para toda la familia en el que los participantes aprenderán a identificar huellas y rastros de las especies presentes en el parque forestal y a conocer mejor la fauna local.

Ubicado en la Sierra de Carrascoy, el parque forestal municipal cuenta con una extensión de más de 870 hectáreas y es un espacio declarado como refugio de fauna.

Otro taller familiar se desarrollará el 15 de marzo: 'Conoce las plantas del Majal Blanco e iniciación a la botánica', que incluye un recorrido por el entorno para reconocer algunas de las plantas del parque y descubrir curiosidades sobre ellas.

Por último, el 24 de mayo se celebrará el taller 'La avifauna de La Contraparada y del río', en el que se realizará avistamiento de aves para aprender a identificar algunas especies y a reconocer sus cantos.

Los tres talleres programados se celebran un domingo al mes, de 10 a 14 horas.

Otras actividades

Durante las vacaciones escolares de primavera, la escuela de naturaleza permitirá a niños de 6 a 12 años participar en talleres, excursiones y juegos educativos para descubrir la flora, la fauna y la biodiversidad local de manera práctica y lúdica.

Además, para los más mayores se ofrecerá una versión adaptada durante Semana Santa y las Fiestas de Primavera con excursiones y dinámicas participativas. Las inscripciones para estos talleres se abrirán el 16 de marzo, con plazas limitadas a 20 participantes.

Noticias relacionadas

Rutas previstas hasta junio