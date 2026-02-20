El plan sombra estrena toldos automáticos y se amplía a 12 colegios de Murcia y pedanías

Una docena de colegios de Murcia y pedanías se suman al plan sombra, 5 de ellos en el casco urbano y los 7 restantes en pedanías. Además, destaca la instalación de toldos motorizados con sistema automático de recogida, destacó la concejala de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, tras la Junta de Gobierno celebrada este viernes.

Con una inversión de 196.893 euros, se generarán en total casi 1.200 metros cuadrados de sombra, mediante 40 módulos de dimensiones entre los 4 y los 6 metros de longitud, que se adaptan a la fisonomía de los 12 colegios beneficiarios.

Los centros de Murcia que incorporarán sombraje serán Nuestra Señora de la Arrixaca, Narciso Yepes, Vistabella, Maestro José Castaño y Manuel Fernández Caballero.

En cuanto a los siete colegios de pedanías que se benefician de esta actuación, son los de Puente Tocinos, Sangonera La Seca, Monteagudo, Patiño, Barriomar, La Arboleja y La Albatalía, que agrupan a un total de 2.021 alumnos.

Así, 6 centros contarán con toldos extensibles motorizados; 4 con toldos tipo guía correderos autoportante; y otros 3 colegios con tipo corredero portería, que estarán adosados a la fachada.

En cuanto a los toldos motorizados con brazo extensible, la edil del ramo resaltó su sistema automatizado de recogida en caso de lluvia o condiciones meteorológicas adversas, así como su óptimo rendimiento durante los días de altas temperaturas, lo que "garantiza un uso eficiente y seguro durante todo el año".

Con este nuevo avance del plan sombra, un total de 84 centros educativos han incorporado o incorporarán toldos desde 2023, con una inversión global que supera el millón de euros.

Noticias relacionadas

Listado de centros