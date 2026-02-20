Educación
El plan sombra estrena toldos automáticos y se amplía a 12 colegios de Murcia y pedanías
La iniciativa ha llegado a 84 centros educativos desde 2023, con un gasto global que supera el millón, y esta nueva actuación supone una inversión de casi 200.000 euros
Una docena de colegios de Murcia y pedanías se suman al plan sombra, 5 de ellos en el casco urbano y los 7 restantes en pedanías. Además, destaca la instalación de toldos motorizados con sistema automático de recogida, destacó la concejala de Educación y Atención a la Ciudadanía, Belén López, tras la Junta de Gobierno celebrada este viernes.
Con una inversión de 196.893 euros, se generarán en total casi 1.200 metros cuadrados de sombra, mediante 40 módulos de dimensiones entre los 4 y los 6 metros de longitud, que se adaptan a la fisonomía de los 12 colegios beneficiarios.
Los centros de Murcia que incorporarán sombraje serán Nuestra Señora de la Arrixaca, Narciso Yepes, Vistabella, Maestro José Castaño y Manuel Fernández Caballero.
En cuanto a los siete colegios de pedanías que se benefician de esta actuación, son los de Puente Tocinos, Sangonera La Seca, Monteagudo, Patiño, Barriomar, La Arboleja y La Albatalía, que agrupan a un total de 2.021 alumnos.
Así, 6 centros contarán con toldos extensibles motorizados; 4 con toldos tipo guía correderos autoportante; y otros 3 colegios con tipo corredero portería, que estarán adosados a la fachada.
En cuanto a los toldos motorizados con brazo extensible, la edil del ramo resaltó su sistema automatizado de recogida en caso de lluvia o condiciones meteorológicas adversas, así como su óptimo rendimiento durante los días de altas temperaturas, lo que "garantiza un uso eficiente y seguro durante todo el año".
Con este nuevo avance del plan sombra, un total de 84 centros educativos han incorporado o incorporarán toldos desde 2023, con una inversión global que supera el millón de euros.
Listado de centros
- CEIP Nuestra Señora de la Arrixaca (Murcia), con 214 alumnos: 2 toldos extensibles motorizados y 2 toldos autoportantes
- CEIP Narciso Yepes (Murcia), con 161 alumnos: 5 toldos extensibles motorizados.
- CEIP Vistabella (Murcia), con 146 alumnos: 2 toldos corredera portería.
- CEIP Maestro José Castaño (Murcia), con 179 alumnos: 3 toldos extensibles motorizados.
- CEIP Manuel Fernández Caballero (Murcia), con 234 alumnos: 3 toldos extensibles motorizados.
- CEIP Pintor Pedro Flores (Puente Tocinos), con 132 alumnos: 2 toldos correderos tipo portería.
- CEIP La Arboleja (La Arboleja), con 143 alumnos: 2 toldos correderos autoportante, y 2 correderos portería.
- CEIP San José de la Montaña (Sangonera la Seca), con 197 alumnos: 4 toldos correderos autoportante.
- CEIP Barriomar 74 (Barriomar), con 133 alumnos: 3 toldos extensibles motorizados.
- CEIP Nuestra Señora de la Antigua (Monteagudo), con 149 alumnos. 2 toldos correderos autoportante.
- CEIP José Martínez Tornel (Patiño), con 156 alumnos. 2 toldos correderos autoportante.
- CEIP Puente Doñana (La Albatalía), con 177 alumnos. 6 toldos extensibles motorizados.
- Arde el Parque Natural de la Sierra de la Muela y Cabo Tiñoso en Cartagena y obliga a desalojar a más de medio centenar de personas
- El viento seguirá sin dar tregua: activan la alerta amarilla para el domingo y el lunes en la Región de Murcia
- Adiós al viento, la Aemet confirma el regreso del calor sofocante: Murcia rozará este lunes los 30 grados
- Una de las perfumerías más longevas de Murcia echa el cierre y pone su catálogo a disposición con 'descuentos especiales
- El último tramo del Arco Noroeste se inaugurará "durante la segunda quincena del mes de marzo"
- Se arroja de un tercer piso y se mata tras agredir a una mujer en una playa de Cartagena
- Murcia estrena la primera ordenanza del país que regula las actuaciones en la red histórica de riego
- ¿Por qué lleva semanas cortado un carril de acceso para entrar a Murcia por Ronda Norte?