Murcia logra su segunda bandera de Sendero Azul por el paseo fluvial Río Segura-Contraparada

Murcia obtiene su segunda bandera Sendero Azul 2026, un sello de calidad ambiental y turística, para el paseo fluvial Río Segura-Contraparada, que consigue ahora la distinción de la que ya goza el sendero Río Margen Izquierda.

El sendero, con una longitud aproximada de 11.500 metros, se inicia en la explanada del plano de San Francisco y finaliza en el centro medioambiental de la Contraparada, y "es idóneo para realizar la ruta de los 10.000 pasos recomendada por las autoridades sanitarias", destaca el Consistorio en un comunicado.

Además, coincide con la ruta de Levante del Camino de Caravaca Jubilar y es apto para recorridos ciclistas o en patines.

Con un ancho medio de 5,5 metros, dispone de zonas peatonales y carril bici en ambos sentidos y presenta un trazado prácticamente llano, algo que, unido a las señales adaptadas, garantiza su accesibilidad para todo tipo de usuarios.

El itinerario discurre por la Huerta de Murcia y, a lo largo del recorrido, se encuentran elementos vinculados a la cultura hidráulica, desde acequias tradicionales hasta infraestructuras contemporáneas.

Murcia Río

El paseo fluvial forma se enmarca en el proyecto Murcia Río, centrado en la recuperación paisajística y ecológica del entorno del Segura, por lo que se han mantenido y reforzado especies arbóreas autóctonas como álamos, olmos y almeces, priorizando la flora propia del ecosistema y limitando aquellas especies que puedan suponer un riesgo para la biodiversidad local.

Asimismo, se han incorporado arbustos de ribera para favorecer la proliferación de ecosistemas autóctonos, y el diseño del trazado se ha adaptado a su ubicación en zona inundable, atendiendo a criterios de seguridad.

El concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, destacó que "la obtención de esta segunda bandera Sendero Azul es un reconocimiento al trabajo constante que venimos realizando para consolidar a Murcia como un destino de turismo sostenible, vinculado a la naturaleza, al patrimonio y a la calidad de vida".

"El proyecto Murcia Río es una apuesta estratégica por transformar la relación de la ciudad con su río, recuperando espacios degradados y convirtiéndolos en corredores verdes accesibles, seguros y de calidad", resaltó, por su parte, el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén.

Asimismo, al renovar también la primera bandera que se logró, "Murcia cuenta con un itinerario que recorre desde la Fica hasta la Contraparada, consolidando el río Segura y su Huerta como ejes vertebradores de desarrollo y calidad de vida", concluyeron desde el Consistorio.