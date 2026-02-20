Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en MurciaFallecida en CartagenaCarrera de la MujerObras en El PortúsPlanes en Murcia
instagramlinkedin

Turismo

Murcia logra su segunda bandera de Sendero Azul por el paseo fluvial Río Segura-Contraparada

El itinerario, de unos 11.500 metros, se ha adaptado a su ubicación en zona inundable y es apto para recorridos ciclistas o en patines

Los ediles de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, y de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, en el margen izquierdo del río Segura.

Los ediles de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, y de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, en el margen izquierdo del río Segura. / A.M.

Judit López Picazo

Judit López Picazo

Murcia obtiene su segunda bandera Sendero Azul 2026, un sello de calidad ambiental y turística, para el paseo fluvial Río Segura-Contraparada, que consigue ahora la distinción de la que ya goza el sendero Río Margen Izquierda.

El sendero, con una longitud aproximada de 11.500 metros, se inicia en la explanada del plano de San Francisco y finaliza en el centro medioambiental de la Contraparada, y "es idóneo para realizar la ruta de los 10.000 pasos recomendada por las autoridades sanitarias", destaca el Consistorio en un comunicado.

Además, coincide con la ruta de Levante del Camino de Caravaca Jubilar y es apto para recorridos ciclistas o en patines.

Con un ancho medio de 5,5 metros, dispone de zonas peatonales y carril bici en ambos sentidos y presenta un trazado prácticamente llano, algo que, unido a las señales adaptadas, garantiza su accesibilidad para todo tipo de usuarios.

El itinerario discurre por la Huerta de Murcia y, a lo largo del recorrido, se encuentran elementos vinculados a la cultura hidráulica, desde acequias tradicionales hasta infraestructuras contemporáneas.

Murcia Río

El paseo fluvial forma se enmarca en el proyecto Murcia Río, centrado en la recuperación paisajística y ecológica del entorno del Segura, por lo que se han mantenido y reforzado especies arbóreas autóctonas como álamos, olmos y almeces, priorizando la flora propia del ecosistema y limitando aquellas especies que puedan suponer un riesgo para la biodiversidad local.

Asimismo, se han incorporado arbustos de ribera para favorecer la proliferación de ecosistemas autóctonos, y el diseño del trazado se ha adaptado a su ubicación en zona inundable, atendiendo a criterios de seguridad.

El concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, destacó que "la obtención de esta segunda bandera Sendero Azul es un reconocimiento al trabajo constante que venimos realizando para consolidar a Murcia como un destino de turismo sostenible, vinculado a la naturaleza, al patrimonio y a la calidad de vida".

"El proyecto Murcia Río es una apuesta estratégica por transformar la relación de la ciudad con su río, recuperando espacios degradados y convirtiéndolos en corredores verdes accesibles, seguros y de calidad", resaltó, por su parte, el concejal de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén.

Noticias relacionadas

Asimismo, al renovar también la primera bandera que se logró, "Murcia cuenta con un itinerario que recorre desde la Fica hasta la Contraparada, consolidando el río Segura y su Huerta como ejes vertebradores de desarrollo y calidad de vida", concluyeron desde el Consistorio.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Arde el Parque Natural de la Sierra de la Muela y Cabo Tiñoso en Cartagena y obliga a desalojar a más de medio centenar de personas
  2. El viento seguirá sin dar tregua: activan la alerta amarilla para el domingo y el lunes en la Región de Murcia
  3. Adiós al viento, la Aemet confirma el regreso del calor sofocante: Murcia rozará este lunes los 30 grados
  4. Una de las perfumerías más longevas de Murcia echa el cierre y pone su catálogo a disposición con 'descuentos especiales
  5. El último tramo del Arco Noroeste se inaugurará "durante la segunda quincena del mes de marzo"
  6. Se arroja de un tercer piso y se mata tras agredir a una mujer en una playa de Cartagena
  7. Murcia estrena la primera ordenanza del país que regula las actuaciones en la red histórica de riego
  8. ¿Por qué lleva semanas cortado un carril de acceso para entrar a Murcia por Ronda Norte?

Murcia logra su segunda bandera de Sendero Azul por el paseo fluvial Río Segura-Contraparada

Murcia logra su segunda bandera de Sendero Azul por el paseo fluvial Río Segura-Contraparada

Sale a concurso la peatonalización de la Plaza Preciosa de Murcia por 1,5 millones

Sale a concurso la peatonalización de la Plaza Preciosa de Murcia por 1,5 millones

Ultimadas las bases de los puestos vacantes en las 8 plazas de abastos de Murcia

Ultimadas las bases de los puestos vacantes en las 8 plazas de abastos de Murcia

El plan sombra estrena toldos automáticos y se amplía a 12 colegios de Murcia y pedanías

El plan sombra estrena toldos automáticos y se amplía a 12 colegios de Murcia y pedanías

Sacan 25 viviendas públicas en alquiler asequible para familias de Murcia con ingresos entre 900 y 1.500 euros al mes

Sacan 25 viviendas públicas en alquiler asequible para familias de Murcia con ingresos entre 900 y 1.500 euros al mes

Un Catafalco del siglo XIX se alzará en Murcia por el Entierro de la Sardina extraordinario de marzo

Un Catafalco del siglo XIX se alzará en Murcia por el Entierro de la Sardina extraordinario de marzo

Adiós a una costumbre histórica en Murcia: cambian las reglas en la Ley de Propiedad Horizontal

Adiós a una costumbre histórica en Murcia: cambian las reglas en la Ley de Propiedad Horizontal

Planes en Murcia este fin de semana: una ruta gratis por Los Monreales y un taller para toda la familia

Planes en Murcia este fin de semana: una ruta gratis por Los Monreales y un taller para toda la familia
Tracking Pixel Contents