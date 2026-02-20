Dimite la Junta Municipal de Nonduermas por "desavenencias con los concejales"

La pedanía murciana de Nonduermas dice adiós a la Junta Municipal tras la dimisión del presidente, el vicepresidente y los cuatro vocales del PP, aunque la directiva se ha dejado los deberes hechos y las actividades con motivo de la Semana Santa y la semana de la mujer ya están organizadas, según informó a La Opinión Isidro Zapata Calvo, ahora exalcalde pedáneo de Nonduermas.

En respuesta, desde la Glorieta detallaron que, cuando se haga efectiva, se convocará un Pleno en la Junta para elegir a los nuevos cargos en el plazo de 10 días, tal y como indica la normativa.

Sin bastón de mando

"La semana pasada presenté mi dimisión ante el jefe de gabinete del alcalde. La llevé en mano y la firmé", declaró a La Opinión el ahora exalcalde pedáneo de Nonduermas, Isidro Zapata Calvo. Y, "al vicepresidente, cuando le llamaron, le dijeron que querían hablar con él, y él dijo que si yo me iba, dimitían todos -en referencia a los cuatro vocales del PP-", agregó Zapata, por lo que la Junta Municipal de la pedanía murciana carece ahora de bastón de mando.

El motivo son "desavenencias con los concejales, porque ni entre ellos se ponen de acuerdo, ni en lo que dice el reglamento de participación ciudadana ni en lo que supuestamente tiene que ver con política", detalló.

Pero, antes de dejar la dirección de la Junta, se va a "dejar bien organizada la Semana Santa y algo de la semana de la mujer", con actividades que comenzaron a organizarse hace semanas, aclaró Zapata.

Aunque cabe señalar que no es la primera vez que la Junta Municipal de la pedanía murciana muestra su descontento con la administración local, pues ya suspendieron los festejos de Navidad debido a que "las obras del AVE reventaron de punta a punta todo el epicentro" de la localidad y el centro municipal estaba cerrado, declaró en su momento Zapata.

Entonces, el que era alcalde pedáneo ya declaró a esta redacción: "Me he llegado a plantear dejar la política, el proyecto en el centro de salud es lo único que me anima a seguir". Un planteamiento que, finalmente, llevó a cabo el martes de la semana pasada.

Un nuevo aparcamiento

Cuando comenzaron las obras para soterrar las vías del tren, se tuvo que prescindir del pequeño aparcamiento con el que antes contaba la pedanía. Y, una vez iniciados los trabajos, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) inició una ocupación temporal en una parcela privada junto al centro de salud para dar una alternativa a los vecinos.

Aunque los dos colegios y centro de salud de la pedanía mandaron sendos escritos al Ayuntamiento para pedir que se mantenga este aparcamiento, desde el Ayuntamiento indicaron que este espacio es fruto de una ocupación temporal por parte del Adif.

Sin embargo, para que el aparcamiento continúe en el lugar que ahora ocupa se debe contar con el consenso de los propietarios, y estos se niegan. Por ello, Adif y el Ayuntamiento llegaron a un acuerdo para construir un nuevo aparcamiento antes de que finalice el mes de marzo, que contará con vallado perimetral y se ubicará entre la calle Gregorio Pérez Rodríguez y el carril de Párraga, en la que sería la prolongación de la calle Virgen de la Fuensanta.