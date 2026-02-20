Un Catafalco del siglo XIX se alzará en Murcia por el Entierro de la Sardina extraordinario de marzo

El primer Entierro de la Sardina de 2026, el extraordinario, el que hará las delicias de murcianos y visitantes el primer sábado de marzo, será un desfile nocturno en cuyo recorrido se instalarán sillas, las cuales en breve serán puestas a la venta, informan fuentes de la organización del evento.

Cabe recordar que, como ya adelantó este diario, los impulsores de la iniciativa decidían en enero retrasar unos días el cortejo porque así lo reclamaron colectivos de comerciantes del municipio: estimaorn que, para sus negocios, iba a ser mejor que el gran evento se celebrase un sábado (como finalmente será) a que lo hiciese un día de diario. Y es que el 4 de marzo, efeméride del 175 aniversario, este año cae en miércoles.

Mientras llega el día, los preparativos para recrear aquella primera procesión pagana después de la guerra están muy avanzados. Vestuarios, escenografía, carrozas, 'cabezudos' de la época, serán protagonistas de un "reflejo fiel de lo que sucedió de 1910 a 1920", tal y como subrayó en otoño el presidente de la Agrupación Sardinera, Pablo Ruiz Palacios.

De momento, se van sabiendo más cosas: aparte del tema de las sillas (que interesa especialmente a quienes tengan previsto disfrutar del desfile), ha trascendido que el Entierro de la Sardina excepcional supondrá que se 'plante' un Catafalco, el cual también será "como se hacía en la época".

Falta concretar si esta pieza se colocará en la plaza Martínez Tornel, donde se pone siempre en abril, o en otra parte. Aún no ha trascendido quién se ocupará de crearlo ni de qué materiales estará hecho, después de que el último Catafalco, hecho por Pepe Yagües, se resistiese al fuego y obligase a los bomberos a hacer esfuerzos extra.

Y, como manda la tradición, los fuegos de artificio resonarán y brillarán sobre el Puente de los Peligros, al son del 'Himno Sardinero'. Y (ahí está la magia) no será un 'hasta el año que viene', sino un 'hasta dentro de unas semanas', dado que, el 11 de abril, habrá otro Entierro de la Sardina.

Recrean las máscaras del siglo XIX que desfilarán en marzo

Alumnos de la Escuela de Arte de Murcia se encuentran dando los últimos retoques a unas máscaras muy especiales: las que lucirán a primeros del mes que viene quienes recreen un Entierro de la Sardina que rememorará cómo era la fiesta hace 175 años.

Aunque la Agrupación Sardinera prefiere guardar el secreto y que sea una sorpresa para los murcianos (y visitantes) en el primer sábado de marzo, ha trascendido cómo los estudiantes, pincel en mano y guiándose por las fotos antiguas, realizan las caretas que llevaban los participantes en las primeras celebraciones.

Se trata de sátiros y faunos, personajes que, como los dioses que luego serán paseados en carrozas, evocan la mitología griega y romana. El buen hacer de los artistas que se están formando en el centro ubicado en la plaza Inocencio Medina Vera, en el barrio de Vistalagre, vuelve a dar vida a mascaradas que dormitaban desde hace décadas.

Fue en octubre de 2025 cuando el Ayuntamiento de la ciudad dio a conocer que en 2026 habría un Entierro de la Sardina excepcional. Sus organizadores confesaron que la recreación estaría "ambientada entre los años 1910 y 1920, una etapa en la que la fiesta evolucionó entre la austeridad y el entusiasmo popular".

Carroza de Momo en un desfile del Entierro de la Sardina. / Israel Sánchez

"En 1911, el desfile contó con cuatro carrozas; en 1914, con seis; y entre 1915 y 1918, no se celebró a causa de la guerra que asolaba Europa", en referencia a la Primera Guerra Mundial. "En 1919, por petición popular, la Sardina volvió a desfilar con ocho carrozas", algo que, según dijeron los sardineros actuales, fue "símbolo del renacimiento festivo de Murcia".

Esas plataformas se están terminando (algunas ya están acabadas) y aguardan en una nave de una pedanía de la capital de la Región a que llegue el 7 de marzo.