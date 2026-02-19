Rosarios y kits para fabricarlos durante la Semana Santa para financiar la atención a personas sin hogar en Murcia

La campaña solidaria 'Haz que cuente' regresa a Murcia por segundo año consecutivo para financiar la actividad de Jesús Abandonado, fundación que atiende a personas sin hogar en 54 puntos repartidos por todo el municipio, anunció el presidente de la fundación, José Manuel Martínez Tomás, en la presentación de la iniciativa, coincidiendo con el inicio de la Cuaresma, antesala de la Semana Santa.

Aunque, además de atender a personas en la calle, Jesús Abandonado dispone de servicio de comedor social, albergue, centro de formación y taller ocupacional. Y, para financiar todas estas actividades, la fundación pondrá a la venta rosarios y kits para fabricarlos durante la Semana Santa, que se distribuirán en las parroquias y en las mesas que pondrán las cofradías murcianas durante las procesiones.

Además, se venderán kits para montar rosarios y caramelos con rosarios en su interior que serán de los mismos colores de las cofradías de la Semana Santa de Murcia. Todos estos productos estarán a la venta por un precio de tres euros y la recaudación irá destinada a la compra de material y a la ayuda de los 22 programas que la fundación tiene en marcha en el municipio.

El kit para montar un rosario se compone de 59 cuentas de madera, una cruz, un hilo y unos 'charms' decorativos para que se puedan personalizar, y se podrán elaborar por cuenta propia o bien en talleres que se realizarán en las parroquias durante las catequesis, mediante un tutorial o con la ayuda de personal de Jesús Abandonado.

Cabe destacar que estos kits han sido elaborados por usuarios de la fundación y que se organizarán talleres durante las catequesis para su montaje.

Además, se ha creado un mapa de la Región en el que se iluminarán todas las localidades cuyas parroquias se sumen a la iniciativa.

"Esta es una oportunidad de encender luces", afirmó el Obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes. "Estamos en dificultades y hay que rearmarse y lo hacemos con algo muy poderoso y tan frágil como un rosario", concluyó.