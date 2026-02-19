El PSOE exige la instalación de cambiadores inclusivos en Murcia: "Tengo que limitar mi vida social"

El PSOE pedirá en el próximo Pleno municipal la implantación progresiva de cambiadores inclusivos para personas con discapacidad en edificios municipales, parques y centros de ocio, anunció la edil que defenderá la moción, Regina Sarría, en rueda de prensa.

Aunque el PP aseguró en un comunicado posterior que ya se están desarrollando los trabajos necesarios para la puesta en marcha del primer baño adaptado en instalaciones municipales y que conforman el equipo de Gobierno que ha llevado a cabo "la mayor apuesta por la inclusión en la historia reciente del municipio", con actuaciones como la implantación de pasos de cebra inteligentes y placas Navilens.

"No queremos más exclusión"

"Tengo que limitar mi vida social porque en la calle no encuentro dónde cambiarme la sonda", lamentó Celia García, una de las ciudadanas que acompañó este miércoles en rueda de prensa a la concejala del Grupo Socialista, Regina Sarría, quien defenderá en el Pleno municipal de la próxima semana una moción para pedir la instalación de cambiadores inclusivos en el municipio.

En el mismo sentido se expresó Lorena Hernández, madre de un niño de 12 años con discapacidad: "Hay que cambiar poco a poco, pero los cambiadores inclusivos son un derecho de las personas con discapacidad. No queremos más exclusión", declaró.

"No hablamos de ningún privilegio, sino de garantizar dignidad y autonomía a las personas con discapacidad y apoyo real a sus familias y cuidadores", explicó, por su parte, la edil del PSOE, quien volverá a llevar esta propuesta al Pleno, como ya hizo en abril del año pasado.

Por su parte, el PP recuerda que ya está desarrollando los trabajos necesarios para la puesta en marcha del primer baño adaptado en instalaciones municipales,

Medidas

La iniciativa plantea la elaboración de un estudio técnico para determinar la viabilidad y ubicación de estos espacios en puntos estratégicos del municipio, en coordinación con la asociación Cambiadores Inclusivos y con las entidades sociales implicadas.

Asimismo, propone su implantación progresiva en edificios municipales, parques y centros de ocio, así como fomentar la colaboración con establecimientos privados y centros comerciales para extender estos equipamientos.

Además, la moción contempla la incorporación obligatoria de espacios accesibles e inclusivos para la higiene y el cuidado personal en los futuros proyectos de infraestructuras municipales.

La iniciativa contempla la colaboración con comercios privados

Aunque ya existen baños adaptados, estos no cubren las necesidades de personas con movilidad reducida severa, personas ostomizadas o con determinadas enfermedades que requieren apoyo específico para su higiene, indicó Sarría, por lo que "muchas familias se ven obligadas a utilizar espacios improvisados e insalubres, como el suelo de un baño o el maletero de un vehículo, o incluso a limitar su vida social para evitar situaciones humillantes".

Los cambiadores inclusivos son espacios de aproximadamente 12 metros cuadrados equipados con grúa de techo, camilla regulable en altura, inodoro y lavabo adaptados, ducha, mampara de privacidad y sistemas de seguridad.

Estos espacios cuentan con grúa de techo y camilla regulable

"Un municipio que deja atrás a quienes más apoyo necesitan no puede presumir de excelencia", señaló la edil del PSOE, quien también recordó la imagen viral de la celebración de la maratón de Murcia este año, en la que un padre y una madre cambian a su hija en el suelo de una calle del centro de la ciudad.

Una escena que, en palabras de la concejala, "ofreció una imagen lamentable de Murcia, siendo el séptimo municipio de España, y que evidencia la falta de recursos adecuados para muchas familias".