El mejor bar de Murcia para comer pulpo con tapas a solo 3.50 euros: "El más tierno que he probado en mi vida"

Lleva desde 1987 trabajando este manjar como nadie y, desde hace unos días, este bar de Murcia ha saltado a escena por servir tapas generosas de pulpo a muy buen precio.

El mismo dueño del restaurante, Jesús Torrano Molina, le ha explicado a @detapasconrufo, un creador de contenido gastronómico, en su vídeo que lleva sirviendo durante casi 40 años el mejor pulpo a sus vecinos.

Un bar de barrio de los de toda la vida, así es cómo lo definen. En el bar Candilejas podrás probar hasta dos tipos de pulpos: unos, que son apropiados para asar, y los otros, que están mejor cocidos.

El secreto del pulpo está en la cerveza y en las horas de cocción

Expertos en el pulpo a la murciana, el bar Candilejas, situado en la calle Pintor Villacís, 6, presume de tener las mejores tapas de este molusco de toda Murcia. "En un fin de semana podemos hacer hasta 14 pulpos", explica Torrano, que habla con orgullo de su plato estrella.

A su vez, confiesa qué tipo de pulpos usan ellos para sus clientes y aclara la diferencia que hay entre los marroquíes de a bordo y el gallego. El primero, "es mejor para asar, mientras que el segundo, que es muy bueno, es mejor para cocer".

Su tapa estrella es el pulpo a la murciana y no es para menos, pues la mayoría de su clientela es gente de la ciudad de Murcia. Sin embargo, trabaja el octópodo con un mimo especial que no teme compartir con el influencer. "Un chorrico de aceite, cerveza y sus horas de horno".

Mapa del Bar Candilejas en Google Maps.

Tapas de pulpo a solo 3.50 euros

Por sorprendente que parezca, este bar de Murcia dispone también de pulpo sin gluten, para que todo el mundo pueda probar su género. Al mismo tempo, pone raciones más que generosas: "Te pone trozos enormes de pulpo", subraya @detapasconrufo, y todo por solo 3.50 euros.

Por supuesto, Candilejas no solo dispone de pulpo en su carta. También está provisto de un gran lote de marisco. No obstante, merece la pena acercar solo por lo tierno que está el pulpo: "Es el más tierno que he probado en mi vida", comenta el influencer