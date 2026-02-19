Así son las máscaras del Entierro de la Sardina del siglo XIX que desfilarán en marzo por Murcia

Alumnos de la Escuela de Arte de Murcia se encuentran dando los últimos retoques a unas máscaras muy especiales: las que lucirán a primeros del mes que viene quienes recreen un Entierro de la Sardina que rememorará cómo era la fiesta hace 175 años.

Aunque la Agrupación Sardinera prefiere guardar el secreto y que sea una sorpresa para los murcianos (y visitantes) en el primer sábado de marzo, ha trascendido cómo los estudiantes, pincel en mano y guiándose por las fotos antiguas, realizan las caretas que llevaban los participantes en las primeras celebraciones.

Se trata de sátiros y faunos, personajes que, como los dioses que luego serán paseados en carrozas, evocan la mitología griega y romana. El buen hacer de los artistas que se están formando en el centro ubicado en la plaza Inocencio Medina Vera, en el barrio de Vistalagre, vuelve a dar vida a mascaradas que dormitaban desde hace décadas.

En el Entierro de la Sardina desfilarán carrozas del siglo XIX

Fue en octubre de 2025 cuando el Ayuntamiento de la ciudad dio a conocer que en 2026 habría un Entierro de la Sardina excepcional. Sus organizadores confesaron que la recreación estaría "ambientada entre los años 1910 y 1920, una etapa en la que la fiesta evolucionó entre la austeridad y el entusiasmo popular".

En esta misma línea, apuntaron que "en 1911, el desfile contó con cuatro carrozas; en 1914, con seis; y entre 1915 y 1918, no se celebró a causa de la guerra que asolaba Europa", en referencia a la Primera Guerra Mundial. "En 1919, por petición popular, la Sardina volvió a desfilar con ocho carrozas", algo que, según dijeron los sardineros actuales, fue "símbolo del renacimiento festivo de Murcia".

Instantánea de cómo era el Entierro de la Sardina en el siglo XIX. / Agrupación Sardinera

Esas plataformas se están terminando (algunas ya están acabadas) y aguardan en una nave de una pedanía del municipio su gran día para sorprender a quienes las vean con ojos del siglo XXI.

Cuándo es el Entierro de la Sardina 2026

El Entierro de la Sardina depende siempre de cómo caiga la Semana Santa, puesto que el desfile siempre se celebrará el sábado siguiente a Sábado Santo.

Lo que ocurre es que este año no será uno ni dos: serán tres los Entierros de la Sardina que tendrá el 2026. El primero, el sábado, 7 de marzo, con una recreación histórica en San Antolín del festejo del siglo XIX.

El segundo Entierro de la Sardina será el sábado, 11 de abril, cuando el espectáculo de Interés Turístico Internacional, que es el broche de oro de las Fiestas de Primavera.

El tercer Entierro de la Sardina será en octubre en Estados Unidos. Con motivo del Día de la Hispanidad, cerca de 300 sardineros se desplazarán a Nueva York para participar en el tradicional desfile que recorrerá la Quinta Avenida.