Esta es la fecha en la que la Virgen de la Fuensanta bajará en romería hasta la Catedral de Murcia

El próximo jueves 26 de febrero tendrá lugar la tradicional Romería de bajada de la Virgen de la Fuensanta hasta la Catedral de Murcia desde su Santuario en Algezares. Un recorrido lleno de devoción y ambiente festivo que marcará el inicio de la Semana Santa y las Fiestas de Primavera.

La patrona de los murcianos partirá a partir de las 15.00 horas de la tarde desde su Santuario hasta llegar, acompañada de fieles, el templo de Belluga, donde permanecerá durante la Semana Santa y las Fiestas de Primavera.

Como es habitual, la Romería provocará cortes de tráficos y desvíos, así como la puesta en marcha de un servicio especial de autobuses y un amplio dispositivo de seguridad. En los próximos días se detallará el itinerario concreto y las correspondientes calles cortadas.

La Fuensanta peregrinará a las pedanías

Tras el fin de las fiestas, la imagen de la Virgen de la Fuensanta peregrinará a las parroquias de las pedanías de Murcia.

Lo hará del 20 de abril al 14 de junio de este año y también durante el año que viene: del 20 de febrero al 16 de marzo de 2027. Además, realizará una salida extraordinaria a Molina de Segura del 16 al 18 de octubre de 2026.

Esta peregrinación se llevará a cabo con motivo de la celebración en 2027 del centenario de la coronación canónica de la Virgen de la Fuensanta. Una efeméride que pretende festejarse con diferentes actos litúrgicos, actividades culturales, la visita de la patrona a las parroquias de la ciudad y pedanías, y un Año Jubilar.