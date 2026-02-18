La ruta de la Aljufía recupera las acequias de Murcia en sus 14 kilómetros de recorrido

Los trabajos para acomodar la ruta de la Aljufía, entre el Jardín de la Alameda de Murcia y el azud de la Contraparada, recuperan también los elementos de la red histórica de riego. El proyecto creará un itinerario de 14 kilómetros de recorrido continuo con senderos peatonales y ciclistas, así como áreas de descanso.

La iniciativa supone una inversión de 312.729 euros, financiados al 74 por ciento con fondos europeos (231.622 euros), mientras que el 26 por ciento restante (81.106 euros) provienen de las arcas municipales, y se prevé que esté concluida el 1 de mayo.

El alcalde de Murcia, José Ballesta, visitó junto al edil de Urbanismo, Huerta y Medio Ambiente, Antonio Navarro, los trabajos ejecutados en el corredor que discurrirá por varias pedanías del municipio: La Arboleja, La Albatalía, Guadalupe, Rincón de Beniscornia, La Ñora y Javalí Viejo.

"Todas las pedanías limítrofes con el río van a quedar unidas mediante sendas verdes, rutas, y elementos también que van a permitir el descanso y el contacto. La idea fundamental es generar esa corriente de gente en bicicleta o andando", explicó el regidor murciano.

"Las pedanías limítrofes con el río quedarán unidas con sendas verdes", destacó Ballesta

Lugares de encuentro

El proyecto contempla trabajos de limpieza y desbroce, consolidación de sendas, eliminación de elementos distorsionantes y estabilización de caminos. Y destacan, además, las intervenciones puntuales sobre elementos históricos de la acequia, como la reconstrucción parcial del quijero de la acequia Bendamé Mayor mediante muro de mampostería y la sustitución de vallados por barandillas seguras.

En cuanto a la señalización de la ruta, incluye paneles preventivos, direccionales e interpretativos con información en español e inglés, y relieve para personas con visión reducida.

El proyecto también contempla la creación y acondicionamiento de 22 áreas de parada con bancos, aparcamientos para bicicletas, fuentes y vegetación autóctona. Además, cada punto de parada contará con señales para conocer la historia, naturaleza y servicios cercanos.

"Un eje urbano continuo"

La ruta se articula en torno a la acequia Mayor Aljufía, una de las dos acequias mayores que vertebran la red tradicional de riego de la Huerta de Murcia desde el siglo X y que abastece de agua a numerosas pedanías. Así, el itinerario diseñado permite conocer elementos históricos como quijeros, bordes y derivaciones de agua.

Aunque también "se enmarca en un proyecto estratégico de ciudad que busca consolidar un eje urbano continuo", explica el Consistorio en un comunicado, pues la ruta conectará con proyectos como 'Murcia Río', a través del Parque Metropolitano, el Riacho de la Morda y el Jardín de la Alameda, así como con el bulevar verde de Conexión Sur.

Hasta este mes de febrero, se han ejecutado trabajos de desbroce y limpieza en el entorno de la acequia Bendamé Mayor, cuyo quijero se ha reconstruido de forma parcial, labores de estabilización del sendero y el diseño de las señales interpretativas. Y las mondas de la acequia Mayor Aljufía se realizarán próximamente.