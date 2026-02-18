Murcia será la ciudad anfitriona de The Champions Burger: fechas y horarios del evento de hamburguesas

The Champions Burger arranca oficialmente su nueva gira y Murcia será la primera ciudad en disfrutar de "una puesta en escena completamente renovada y de un impactante espectáculo de entretenimiento", según anuncian los organizadores del campeonato de hamburguesas en un comunicado.

Respaldado por miles de seguidores y convertido ya en un fenómeno gastronómico, el mayor festival de hamburguesas gourmet de Europa ha elegido la capital de la Región para inaugurar su séptima edición como agradecimiento por la gran acogida que siempre ha recibido del público murciano.

Será del 25 de febrero al 8 de marzo cuando el Jardín Chino reciba a The Champions Burger. Este año, la ruta que busca la “Mejor hamburguesa de España” se llama The Big Game y está inspirada en la estética y la energía de los partidos de la NFL, la liga profesional de fútbol americano.

Competición, espectáculo y adrenalina

The Big Game convertirá el espacio en una auténtica sede deportiva, donde habrá previa, espectáculo y campeones. Con un montaje dominado por los tonos rojo, azul y blanco, "los aficionados murcianos se moverán entre una escenografía que sorprenderá, iluminación envolvente, túneles de acceso, sonido y experiencias interactivas para que participen del show", indican desde la organización del evento.

16 de los restaurantes más en forma del país aterrizarán en Murcia en la única visita del tour a la ciudad. Llegan con novedosas hamburguesas creadas especialmente para esta ruta y con ganas de demostrar su nivel. Subidos a sus food trucks, los chefs desplegarán técnica y creatividad para convertir su elaboración en la receta ganadora. Entre ellos, los establecimientos Gula, Tokio y Circo jugarán en casa y buscarán conquistar a la afición local.

Fuera de competición, el evento contará con figuras reconocidas de la gastronomía como el youtuber Joe Burger, con Moflete, y el restaurante cordobés Nolito’s –ganador del triple podio en 2025 con su famosa burger “Diamante Azul”–.

The Champions Burger en Murcia Fecha: Del 25 de febrero al 8 de marzo. Horario: De lunes a jueves de 18:00 a 00:00 h.

De viernes a domingo de 12:00 a 00:00 h. *Inauguración institucional 25 de febrero a las 19:30 h. Lugar: Jardín Chino. Paseo de Garay, s/n. Murcia. Entrada gratuita.

Hamburguesas premium

Como en cada edición, The Champions Burger mantiene su sello distintivo y la carne sigue siendo la gran protagonista. "Cortes prémium de origen certificado, jugosos y de textura suave que se cocinan al momento en la parrilla para garantizar su sabor y consistencia", señalan los organizadores.

A partir de ahí, las innovadoras y atrevidas combinaciones de ingredientes cuidadosamente seleccionados buscan diferenciarse del resto. En esta gira habrá burgers con pan brioche trufado, mini torreznos laqueados, ahumados de leña, mermeladas saladas, toppings crujientes, marinados al estilo oriental y quesos aromáticos. Durante 12 días, la ciudad se convierte en un escaparate culinario de referencia.

Para acompañar, estarán los food trucks de Ybarra, con patatas fritas, y Cheeck’s, con pollo frito. Los más golosos podrán elegir entre los esponjosos dónuts de pastelería Ioan y las cremosas tartas de queso de Seixis.

Una hamburguesa de The Champions Burger / The Champions Burger

El público decide

De entrada gratuita, el público tiene la última palabra. Tras probar las burgers, llegará el momento de votar y mover el marcador. Solo hay que escanear el código QR del ticket de compra y valorar cada receta según el pan, la carne, la mezcla de ingredientes, la presentación y la originalidad.

Las tres más votadas subirán al podio de Murcia. Además, la favorita local, recibirá una mención especial. Al final de la gira solo una ganará el título de “Mejor hamburguesa de España”.