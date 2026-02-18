Mariano Baquero: "El cariño al edificio de Convalecencia es total y siempre va a estar ahí, y espero que siga siendo el Rectorado"

¿Cómo fue tu primer contacto con la Universidad de Murcia?

Inicié estudios en Graduado Social, pero me los tuve que dejar porque me resultaba imposible compatibilizarlos con el trabajo que por entonces desempeñaba en el Insalud, en el Hospital Virgen de la Arrixaca. Mi etapa profesional en la UMU comenzó como una sorpresa, la verdad, a través de unas oposiciones que no esperaba sacar adelante pues estaba preparándome otras. Una casualidad que me llevó a integrarme en el Servicio de Información al Estudiante justo cuando arrancaba, de la mano de Lola Ferrer, en una universidad que por entonces estaba verde en ese sentido. Se quería ofrecer un servicio de información más personal para los estudiantes, y lo comenzamos a implementar a través de un buen trabajo que me llevó dos años después a la coordinación de los comedores universitarios, en una etapa que se prolongó hasta el 94 y en la que se avanzó mucho con muy buenos resultados. Pero hacia el final hubo disparidad de criterios, yo seguía defendiendo la gestión pública de los mismos y aquello me acabó costando el puesto. Me sentí entonces defenestrado por haber mantenido mis ideas hasta el final, y fue cuando pedí el reingreso a mi anterior plaza y comencé a formar parte de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), otra etapa muy gratificante por los avances que conseguimos para el personal universitario.

Hasta que te llamó la atención el puesto de Portero Mayor del Rectorado.

Sí, lo solicité en el concurso de traslados y se me concedió. Un puesto de trabajo en el que había mucho que hacer y, pasados los años, se ha acabado haciendo. Depositaron en mí la confianza necesaria y conseguimos crear equipos de trabajo competentes. Es una figura que puede sonar rara a día de hoy pero que históricamente ha sido icónica, tanto en protocolo como coordinación de todos los edificios de la Universidad, su personal y otras muchas actividades diversas y entretenidas; un solucionador de problemas. Me dediqué a él en cuerpo y alma, y ese compromiso fue extendiendo la propia figura de Portero Mayor al ir aumentando los encargos inherentes al puesto. Es entonces cuando se crea la figura de coordinador del personal técnico auxiliar. Creo que por entonces había un exceso de protección del personal, y el crecimiento se estaba dando sin orden. Se apostó así por realizar un estudio interno del personal para ver las dotaciones de los distintos edificios universitarios, y de ahí en los últimos años se han venido ajustando las plantillas a las necesidades reales de los servicios. Optamos por la tecnificación de unos puestos de trabajo a los que también se les dieron más competencias, que al final es a lo que tiende la administración, esa multifunción que puede sonar un poco mal. Y en estos últimos años he tratado de preparar mi salida y fortalecer al máximo la figura de técnico auxiliar.

Me gustaría que se me recordase como alguien que ha hecho todo lo posible por mejorar las condiciones de trabajo de muchísima gente Mariano Baquero — Portero Mayor del Rectorado de la UMU

En 2012 recibió la Medalla de Oro del Personal de Administración y Servicios (PAS) por 25 años de servicio. ¿Cómo recibió este reconocimiento?

Un detalle que recuerdo con mucho cariño, precisamente por el cariño que le guardo al por entonces rector y amigo José Antonio Cobacho, que fue quien me la impuso en su despacho. Y un auténtico orgullo, incluso en los malos momentos, de haber pertenecido a esta casa. La Universidad de Murcia no es una administración normal, es diferente, de creación e investigación, donde se siente, se vive, se disfruta y se sufre, pero donde la experiencia es realmente bonita.

Ha tenido un papel importante en la coordinación del reciente traslado de los servicios de gestión ubicados en Convalecencia, desde el año 1987, al Campus de Espinardo.

La verdad es que estamos rodeados de muy buenos profesionales, sin olvidar por supuesto a la empresa privada que se ha encargado de la ‘mudanza’. Pero desde el jefe de área hasta el último administrativo se han implicado en este traslado, con el fin de contribuir a la modernización y unificación de los servicios administrativos y de gestión de la UMU. El cariño al edificio de Convalecencia es total y siempre va a estar ahí, y espero que se siga manteniendo como un rectorado y que quede como un lugar para llevar a cabo actos protocolarios y visitas institucionales.

El próximo mes de mayo cerrará su etapa en la Universidad de Murcia tras casi 42 años de trabajo. ¿Cómo le gustaría que se le recordase entre la comunidad universitaria?

Como alguien que ha hecho todo lo posible por mejorar las condiciones de trabajo de muchísima gente, que ha intentado que todo funcione bien. Tengo la suerte de que siempre he contado con un equipo y compañeros que lo ha dado todo y siempre ha colaborado. Mi jubilación la encaro con ganas de gandulear un poco (risas), pero sobre todo de recuperar la lectura que tengo perdida, dar paseos por el monte con mi perros o escapadas a la playa, y seguir disfrutando de una afición que me encantaría haber descubierto antes y que para mí ha sido una válvula de escape en momentos de estrés: el karaoke. En definitiva, vivir sin obligaciones y disfrutar de mi familia.