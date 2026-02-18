Inicia el Ramadán con el cierre de la mezquita del barrio murciano de San Andrés

La comunidad islámica, que componen casi 176.000 personas en la Región de Murcia, inició el mes sagrado del Ramadán con la aparición del primer cuarto creciente que da comienzo al noveno mes lunar del calendario musulmán, mes que también se festejará cuando concluya.

Así, inician desde este miércoles las jornadas de ayuno durante el día para conmemorar la revelación del Corán al profeta Mahoma. Aunque, desde el amanecer hasta la puesta del sol, tampoco se podrá beber agua, fumar, tener relaciones sexuales o llevar maquillaje.

"Anoche se produjo el primer rezo con tranquilidad y el día ha empezado bien", declaró a La Opinión Fernando Blaya, coordinador de Comisión Islámica de España en la Región de Murcia.

Y, en Murcia, el mes sagrado inicia con el cierre de la mezquita del barrio de San Andrés, uno de los que concentra mayor población migrante en el municipio. El espacio colgó, en la víspera del inicio del Ramadán, un cartel que informa del cierre de las instalaciones.

El motivo es que el Ayuntamiento les envió hace tiempo un requerimiento para que se subsanasen errores en materia de seguridad, entre ellos, la falta de un extintor y el cambio de la puerta de entrada. Ahora, y hasta que el espacio cumpla con la normativa de seguridad, los fieles que acudían allí a rezar se desplazan a la mezquita de El Carmen.

Cuestionado por la reciente decisión de impedir que se celebren actos que no sean deportivos en los pabellones municipales, donde hasta ahora la comunidad musulmana conmemoraba tradiciones como la Fiesta del Cordero, Blaya detalló que "en el Ayuntamiento de Jumilla hay predisposición de buscar un espacio cubierto" para el desarrollo de los actos religiosos y que, en otros sitios, "se han concedido sin problema".

Asimismo, Blaya calificó de "surrealista" la moción que Vox llevará al Pleno del Ayuntamiento de Murcia para regular el uso del burka y el niqab en dependencias municipales. "Buscan generar odio", aseguró, pues intentan hacer ver "un problema que no hay", pues el uso de estas prendas ni siquiera está tan extendido entre las mujeres musulmanas que residen en España, y con la normativa actual ya deben quitárselo para entrar en dependencias policiales.

Murcia es uno de los municipios con mayor número de musulmanes, solo por detrás de Barcelona, Ceuta, Madrid, Melilla y El Ejido (Almería). Y, en toda la Región, son más de 175.700 personas las que conforman esta comunidad. "Somos una parte importante de la población, y muchas veces nos sentimos desplazados por la imagen que quieren dar de nosotros", concluyó Blaya.