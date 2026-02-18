El estudio técnico del túnel de Ronda Norte concluye que la estructura es segura

La Concejalía de Fomento y Patrimonio del Ayuntamiento de Murcia ha concluido el estudio técnico encargado para analizar las patologías detectadas en el paso inferior situado en Ronda Norte, entre los barrios de San Antón y San Basilio, que confirma que la estructura del túnel es segura y que las patologías detectadas se deben a filtraciones de agua desde la superficie del firme, según han informado desde el Consistorio.

El informe técnico, elaborado por un laboratorio especializado, ha permitido determinar con precisión el estado estructural del túnel y las causas que motivaron, por precaución, el mantenimiento de su cierre.

Para la realización del estudio, durante la noche del pasado 21 de enero se procedió al cierre temporal del tráfico de salida de Ronda Norte hacia la autovía MU-33, lo que permitió llevar a cabo la toma de datos necesaria.

En concreto, se extrajeron tres testigos que han permitido conocer el espesor de las distintas capas existentes, los parámetros identificativos de la losa de hormigón, las características de las capas de relleno situadas sobre la estructura, el estado del firme y la resistencia actual de la estructura. Además, se realizó un análisis detallado de las 27 secciones que conforman el túnel, examinando el estado del hormigón armado, sus armaduras, apoyos y elementos estructurales.

Una estructura segura

Tras el análisis de las muestras obtenidas y la inspección técnica realizada, el estudio concluye que no existe ningún agente químico que comprometa la integridad estructural del túnel y que el estado general del hormigón estructural es adecuado para las cargas que debe soportar.

Las patologías observadas, concretamente el desprendimiento de partes del recubrimiento interior, se deben a la corrosión localizada en parte de las armaduras de acero. Esta corrosión está provocada por filtraciones de agua procedentes de la superficie del firme, cuyas capas asfálticas presentan fisuras derivadas del paso del tiempo.

Próximas actuaciones

Una vez identificadas las causas técnicas, el Ayuntamiento va a fresar y sanear la superficie del firme, eliminando el origen de las filtraciones. Además, realizará un estudio y valoración de las distintas alternativas técnicas para la reparación interior del túnel, con el objetivo de determinar la solución más adecuada y duradera.