Un coordinador consolidará la nueva estructura del servicio de Protección Civil de Murcia

El servicio de Protección Civil en Murcia contará con una figura que consolidará la nueva estructura del cuerpo. Tras la creación de los puestos de agente de emergencias y técnico de emergencias, llegará el rol de coordinador de emergencias para "hacer efectivo" el cambio, explicó el concejal de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, a esta redacción.

Se trata de una figura que no existía hasta ahora que coordinará a bomberos, policía y Protección civil en caso de una emergencia. "Se trata de que sea Protección Civil, a través del coordinador, el que coordine al unísono los tres cuerpos", detalló Perona.

La creación del puesto de coordinador de emergencias en el servicio de Protección Civil, mediante la modificación de la relación de puestos de trabajo, fue uno de los puntos a abordar en la sesión de la mesa general de negociación FU-LA, celebrada este miércoles 18 de febrero a mediodía.

Esta petición surge a raíz de una comunicación interior enviada por el edil de Seguridad Ciudadana y Emergencias, Fulgencio Perona, al de Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, quien tiene competencias en el servicio de Personal. El objetivo, explica el escrito, es "mejorar la planificación y gestión de las emergencias, optimizar la capacidad de respuesta y facilitar una dirección técnica más especializada".

El coordinador de emergencias tendrá como misión "planificar, dirigir y coordinar la gestión de emergencias" y, además, "asume temporal o funcionalmente la coordinación de la Agrupación de Voluntarios, integrando sus recursos en los operativos cuando sea necesario", explica la hoja de descripción de funciones del puesto de trabajo, al que ha tenido acceso La Opinión.

El documento detalla también las principales actividades que desarrollará el coordinador, entre las que se encuentran coordinar los avisos y recomendaciones oficiales a la población, organizar simulacros y ejercicios de preparación y supervisar el estado de equipos, vehículos y sistemas de comunicación.

Asimismo, coordinará la participación de voluntarios e integrará los recursos de voluntariado en los operativos.

Desde el Ayuntamiento destacan que esta actuación se enmarca en la apuesta municipal por el servicio de Protección Civil, materializada también en la adquisición de nuevos vehículos, la ampliación de las horas de formación y la construcción de una sede para la agrupación de voluntarios en el futuro centro de seguridad integrado que se proyecta en El Palmar.