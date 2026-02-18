Carrera solidaria por el cáncer infantil en El Palmar

Los colegios de la pedanía murciana de El Palmar se han unido en un reto solidario con el que quieren mostrar su apoyo a los pacientes de cáncer infantil y sus familias. Se trata de una carrera solidaria que se celebrará en la pedanía el próximo viernes, 20 de febrero, y que ha sido impulsada por la enfermera escolar del centro de salud de El Palmar, Maite Lax.

La sanitaria explica que en total son ocho centros educativos los que se han sumado a esta iniciativa, en la que también se han involucrado la junta municipal, el centro de salud, varios de los supermercados de la pedanía y el establecimiento deportivo Intersport-Tovarsport.

El encuentro se celebrará el viernes en el Polideportivo de El Palmar, donde esta semana han sido presentado los trofeos que se entregarán a los ganadores del encuentro y que han sido cedidos por el colegio San Vicente Ferrer, de la Fundación San Antonio.