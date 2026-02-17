Los murcianos terminan de perfilar el nuevo Plan General de Ordenación Urbana

Las propuestas e inquietudes de los murcianos terminarán de perfilar el nuevo Plan General Municipal de Ordenación (PGMO), una herramienta urbanística que 'ordena' el territorio al establecer, entre otras cuestiones, los usos del suelo, y que "definirá el modelo de ciudad y de territorio de las próximas décadas", anunció la concejala de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo, Mercedes Bernabé, este martes en rueda de prensa.

El Ayuntamiento de Murcia da inicio a un proceso participativo para revisar el PGMO del que formarán parte vecinos, asociaciones, colectivos e instituciones. Este proceso se concibe como "un espacio de diálogo para definir las bases del nuevo modelo de municipio" y como "una herramienta clave de transparencia y corresponsabilidad" para dotar al pan de legitimidad social, explicó el Consistorio en un comunicado.

Aunque los trabajos para actualizar el plan iniciaron hace un año, con documentos de información y prediagnóstico y con un proceso participativo que se dio a conocer a los grupos municipales el pasado 1 de diciembre.

Proceso participativo

El objetivo del proceso es recoger propuestas, inquietudes y visiones que, al concluir, se publicarán en un informe de resultados de la consulta ciudadana. Por ello, se estructura en tres fases principales a lo largo de 2026.

La primera fase arrancará el próximo 23 de febrero y culminará en marzo, con la realización de 1.000 encuestas en diferentes puntos del municipio que constarán de 11 preguntas para realizar un diagnóstico inicial.

En la segunda fase se articularán grupos de discusión por áreas (territorio, desarrollo económico y calidad de vida y espacio urbano) integrados por miembros del Consejo Social y especialistas externos, con el objetivo de contrastar las prioridades ciudadanas y revisar las líneas de actuación del PGMO.

Por último, la tercera fase, que previsiblemente finalizará en diciembre de este año, desarrollará grupos territoriales para abordar las realidades locales, elaborar informes específicos por zonas y definir directrices adaptadas a cada ámbito, que serán posteriormente validadas por un comité de expertos.

Noticias relacionadas

Revisar el Plan General supone actualizar un modelo urbanístico que lleva vigente en Murcia desde 2001, por lo que ahora se tendrán en cuenta desafíos como la innovación tecnológica, la movilidad sostenible y la cohesión social, detalla el Ayuntamiento en el escrito.