'Murcia Sacra' se abre a la banda de Sevilla y al grupo nacional Hakuna

La programación cultural de Cuaresma regresa al municipio bajo el nombre de 'Murcia Sacra' con más de 150 actividades desde el Miércoles de Ceniza hasta el Domingo de Resurrección, anunció el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, junto al concejal de Turismo, Comercio y Consumo, Jesús Pacheco, este martes en rueda de prensa.

La programación arrancará este Miércoles de Ceniza, a las 20 horas, con la procesión del Santísimo Cristo de la Salud desde la Iglesia de San Juan de Dios, seguida del tradicional Vía Crucis por el entorno de la Catedral de Santa María y la celebración de la eucaristía con imposición de la ceniza. Y, ya el próximo fin de semana, se celebrará, el domingo 22 de febrero, el Romea acogerá la lectura del Pregón de la Semana Santa de Murcia 2026 a las 12 horas.

La programación incluye un ciclo de conciertos entre los que destacan el de la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de las Tres Caídas de Triana (Sevilla), el 1 de marzo a las 12 horas en el Teatro Circo, y el del grupo nacional Hakuna, que será el jueves 26 de marzo en el Teatro Romea.

Aunque la programación también integra actos como el Vía Crucis general de las Cofradías de Murcia, el 27 de febrero en la Catedral de Santa María, y la bajada de la Virgen de la Fuensanta a la Catedral, el jueves 26 de febrero.

La música como hilo conductor

La programación incluye un ciclo de conciertos que recorrerá distintos estilos, formaciones y espacios patrimoniales de la ciudad. El próximo viernes, el Cuarteto La Emoción interpretará la obra ‘Las siete últimas palabras de Cristo en la Cruz' (1787), de Joseph Haydn, en la iglesia de San Pedro Apóstol.

El ciclo continuará el jueves 26 de febrero, con el concierto ‘La Crucifixión' (1887), de John Stainer, interpretado por la Coral Discantus y la Orquesta de Jóvenes de la UCAM en la iglesia de San Bartolomé.

Asimismo, el miércoles 11 de marzo, la iglesia de San Antolín acogerá el concierto Cinco siglos de espiritualidad, con la interpretación del Stabat Mater (1736), de Giovanni Battista Pergolesi, a cargo del Orfeón Murciano Fernández Caballero y la Orquesta de Jóvenes Ciudad de Murcia.

Otro de los momentos más destacados llegará el domingo 1 de marzo, con el concierto de la Banda de Cornetas y Tambores del Santísimo Cristo de las Tres Caídas de Triana (Sevilla), que actuará el 1 de marzo a las 12 horas en el Teatro Circo Murcia, tras un pasacalles desde Glorieta hasta Santo Domingo y su recepción oficial en el Ayuntamiento.

Junto a estos grandes conciertos, el programa incluirá actuaciones gratuitas de música de pasión en plazas del municipio, como la plaza de los Apóstoles y la plaza de Santo Domingo, con la participación de formaciones musicales como la Sociedad Musical Las Musas de Guadalupe, la Agrupación Musical de Beniaján, la Agrupación Musical de El Palmar y la Agrupación Musical de Cabezo de Torres.

Tradición, patrimonio y actos cuaresmales

Además de la programación musical, ‘Murcia Sacra' integra actos tradicionales, patrimoniales y de divulgación que forman parte esencial de la Cuaresma murciana. Entre ellos destaca el Vía Crucis general de las Cofradías de Murcia, que se celebrará el 27 de febrero en la Catedral de Santa María.

Asimismo, tendrá un papel destacado el X Vía Passionis, acto de llamamiento de la Semana Santa de Murcia, que tendrá lugar el sábado 28 de febrero, a partir de las 12 horas, con salida desde el Real Monasterio de Santa Clara la Real y la participación de los conjuntos de heraldos, burlas, bocinas y tambores de las distintas cofradías.

La programación incluye también otros actos de gran relevancia como la romería de bajada de la Virgen de la Fuensanta a la Catedral, el jueves 26 de febrero, exposiciones de pasos y patrimonio escultórico en templos, museos y salas expositivas, así como conferencias, jornadas históricas y presentaciones vinculadas a la tradición cofrade murciana.

Entre las propuestas culturales destacan exposiciones como ‘Fundamentvm. El origen de la Semana Santa de Murcia', en el Museo Salzillo, y las muestras organizadas en el Museo de la Ciudad, la sala Glorieta Uno y distintas sedes cofrades, que permitirán acercar al público el patrimonio material y artístico de la Semana Santa de Murcia.