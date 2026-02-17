Las familias del Mariano Aroca denuncian la situación "insostenible" del colegio: "Infraestructuras anticuadas y una alarmante falta de mantenimiento"

Las familias del alumnado del Ceip Mariano Aroca López, en Murcia, han denunciado este martes la "situación insostenible" en la que se encuentra el centro educativo. Según exponen en redes sociales los padres y madres a través del perfil del Ampa, las instalaciones del colegio presentan "un deterioro grave y evidente: problemas estructurales, infraestructuras anticuadas y una alarmante falta de mantenimiento".

"Queremos trasladar públicamente nuestra enorme preocupación e indignación ante la situación insostenible en la que se encuentra nuestro centro educativo", indican desde el Ampa en la publicación, que va acompañada con imágenes que muestran el estado del centro.

Las familias aseguran que la falta de mantenimiento "afecta directamente a la seguridad y al bienestar de nuestros hijos e hijas, así como del equipo docente". "No estamos hablando de pequeñas deficiencias, sino de un estado general que resulta impropio de un espacio donde diariamente conviven y aprenden menores. El colegio se encuentra en unas condiciones que no deberían permitirse en ningún centro público", se quejan.

Desde el Ampa aseguran que "durante meses hemos registrado escritos y solicitudes formales ante el Ayuntamiento de Murcia, reclamando actuaciones urgentes que solucionen esta situación". Sin embargo, sostienen que no han obtenido respuesta ni se han realizado medidas concretas que den solución a los problemas existentes.

"Como familias, nos sentimos desatendidas y desamparadas. La pasividad institucional está llevando al límite a toda la comunidad educativa y amenaza con impedir que nuestros hijos e hijas puedan continuar su formación en condiciones dignas y seguras en su propio colegio", denuncian los padres y madres de los estudiantes del Mariano Aroca López.

Por último, exigen una actuación inmediata por parte de las instituciones públicas. "La educación pública merece respeto, y nuestros niños y niñas merecen un entorno adecuado, seguro y digno", concluyen.