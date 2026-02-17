Aprueban la oposición de los agentes de movilidad prometidos en Murcia el año pasado

Aprobar la convocatoria de oposición para proveer mediante promoción interna las 30 plazas de agentes de movilidad en Murcia correspondientes a la Oferta de Empleo Público de 2024. Este es uno de los puntos del día de la mesa general de negociación FU-LA que se celebrará este miércoles y, después, las bases de la oposición deberán ser ratificadas en Junta de Gobierno local, confirmaron a La Opinión fuentes del Ayuntamiento.

Cabe destacar que esta es la primera vez que el Ayuntamiento incluye a estos profesionales en su plantilla, que se encargarán de descargar a los agentes de Policía Local de las tareas de regular y controlar el tráfico, sí como velar por el buen uso de las vías, incluidas las segregadas para bicicletas, autobuses y patinetes.

Durante la reunión, además, se abordará la oferta de empleo público parcial para 2026, se modificarán varias categorías profesionales de la relación de puestos de trabajo, se reubicarán varios conserjes operarios del servicio de Deportes y se establecerán criterios para la finalización de los procesos de estabilización, enumera el orden del día, al que ha tenido acceso esta redacción.

Funciones

También desempeñarán tareas de vigilancia en los estacionamientos públicos y las intersecciones viales. Agentes de Policía Local formarán a estos nuevos agentes que prestarán servicio en entornos escolares y zonas con gran afluencia de tráfico.

Asimismo, los agentes de movilidad colaborarán con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en las tareas de auxilio cuando se produzcan accidentes y manifestaciones.

Estos profesionales podrán cursar denuncias e intervenir en accidentes de tráfico

Como ya explicó este diario, aunque no sean efectivos del Cuerpo, estos agentes actuarán uniformados, formarán parte de la estructura de la Policía Local y podrán cursar denuncias.

Por otra parte, controlarán el uso fraudulento de tarjetas de estacionamiento de personas con movilidad reducida y participarán en campañas de seguridad vial y en labores protección medioambiental, por ejemplo, al identificar vehículos con indicios de posible exceso de humos o ruidos y los que se encuentren abandonados en la vía pública.

Otro de sus cometidos será mantener operativas zonas de carga y descarga y las paradas y carriles de circulación de uso reservado al transporte público.

Los agentes de movilidad también podrán intervenir en accidentes de tráfico para identificar las necesidades y solicitar los servicios necesarios (sanitarios, Policía Local, Bomberos, servicios de limpieza).

Durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno en la que se aprobó la oferta de empleo, en septiembre de 2024, desde el Ayuntamiento aseguraron que los nuevos agentes se incorporarían a lo largo del año pasado.

Finalmente, se abordó en las sesiones de la mesa negociadora de funcionarios celebradas los días 22 de diciembre de 2025 y 17 de febrero de 2026 para su posterior aprobación. Una vez aprobada la convocatoria, se publicará íntegra en el Boletín Oficial de la Región de Murcia (BORM).