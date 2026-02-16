El sector audiovisual murciano, a debate en el Inmersive Future Forum

Murcia acogió este lunes el Immersive Future Forum, una jornada que reunió a expertos nacionales e internacionales para analizar cómo la Inteligencia Artificial y las tecnologías inmersivas están redefiniendo la creación de contenido y el ecosistema audiovisual.

Aunque también se abordaron temas como las oportunidades del sector audiovisual murciano, las nuevas fórmulas de financiación, el impacto social de la innovación y el papel de la mujer en las tecnologías emergentes y el cine, resume el Ayuntamiento en un comunicado.

El edil Desarrollo Urbano y Ciudad Inteligente, José Guillén, inauguró la jornada subrayando que Immersive Future Forum es una "declaración de intenciones que confirma que Murcia ya forma parte activa de la revolución tecnológica y creativa". En este sentido, señaló que Murcia no es solo un escenario de rodajes, "sino un verdadero ecosistema capaz de producir, impulsar y exportar contenidos".

Programa

El programa incluyó ponencias sobre el papel de la IA en la creación de contenidos y mesas redondas centradas en nuevas formas de inversión en el audiovisual, estrategia de ciudad y el desarrollo de una ‘marca ciudad'.

La jornada incorporó, asimismo, espacios de 'networking' diseñados para facilitar alianzas entre productores, inversores y creadores, con el objetivo de fortalecer la posición de Murcia como hub estratégico para rodajes y proyectos internacionales.

La jornada se complementó por la tarde con la presentación del libro 'El enigma de Anne Wallace', del CEO de Culture CAP7 Fund, Alfonso del Río.

Guillén defendió que este tipo de iniciativas se traducen en "empleo cualificado, oportunidades para que el talento joven pueda desarrollar aquí su carrera y atracción de inversión para que los proyectos se produzcan en Murcia".

El evento contó con la participación de productores, inversores, directivos del sector tecnológico y responsables institucionales, así como los ediles de Gobierno Abierto, Promoción Económica y Empleo; de Pedanías y Vertebración Territorial; y de Bienestar Social, Familia y Salud, Pilar Torres.