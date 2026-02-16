Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Suspensos en la ESOCanales de nadoTiempo en MurciaEntrenador FC CartagenaReal Murcia
instagramlinkedin

Actividades

Regresan las rutas patrimoniales en femenino en Murcia con el doble de fechas

Las actividades son gratis hasta completar los grupos, de máximo de 30 participantes, y se celebrarán los sábados por la mañana

Presentación de la nueva edición de las rutas patrimoniales en femenino.

Presentación de la nueva edición de las rutas patrimoniales en femenino. / A.M.

Judit López Picazo

Judit López Picazo

La nueva edición de las rutas patrimoniales en femenino para este año regresa a Murcia con dos fechas para cada una de las cinco rutas organizadas por la Concejalía de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad, que dirige Ascensión Carreño, en colaboración con la Concejalía de Cultura e Identidad, dirigida por Diego Avilés.

Las actividades son gratis hasta completar los grupos, de máximo de 30 participantes, y se celebrarán en distintos sábados entre los meses de febrero y junio de 2026, en horario de 11:00 a 12:30 horas.

Las rutas estarán a cargo de guías oficiales de la Región y desde el Consistorio destacan que, en la elección de los espacios, se ha tenido especialmente en cuenta a las personas con diversidad funcional.

El plazo de inscripción se abrirá quince días antes de la fecha programada para cada ruta. La inscripción deberá realizarse de forma individual a través del teléfono del Museo de la Ciudad y las reservas pueden efectuarse en el número 968 274 390 y la información está disponible también en el mismo teléfono.

Programa

El 28 de febrero y el 7 de marzo se celebrará la ruta 'Murcianas de Al-Ándalus', que "recorrerá los espacios del día a día de las mujeres murcianas andalusíes", explica el Ayuntamiento en un comunicado, y dará a conocer la historia de mujeres mardanisíes como Al-Fadila o la poetisa Amat. El punto de encuentro será la plaza de Santa Catalina y el recorrido incluirá la Iglesia de Santa Catalina, las plazas Sardoy y Balsas y la visita al Centro Medina Mursiya.

Los días 14 y 21 de marzo tendrá lugar la ruta 'Dueñas del convento', centrada en la historia de las órdenes religiosas femeninas de la ciudad y en mujeres que impulsaron la fundación de conventos, como María Ángeles Astorch, o que ejercieron oficios dentro de sus muros, como la maestra de música Teresa Navarro Calvete. El punto de encuentro será el Palacio de San Esteban y el itinerario comprenderá el Portillo de San Antonio, la plaza Santa Isabel, la calle Madre de Dios y la visita al Museo Santa Clara.

El 18 y 25 de abril se desarrollará 'Reinas y Señoras del linaje', dedicada a figuras como Juana I, Isabel II y Luisa Fajardo, cuyo legado quedó reflejado en obras artísticas de la Catedral de Murcia. El punto de encuentro será la plaza Hernández Amores y el recorrido incluirá las plazas de los Apóstoles, del Cardenal Belluga y la visita al Museo Catedral de Murcia, con un coste de entrada de 3 euros.

Los días 9 y 23 de mayo se celebrará 'Mujeres arpías y pías', "una ruta centrada en mujeres sublevadas, juzgadas o arrepentidas" expresa el comunidado, que abordará episodios históricos como la huelga de las trabajadoras de la seda y el crimen de La Perla. El punto de encuentro será la Casa Díaz Cassou y el recorrido incluirá la Real Fábrica del Salitre, la calle Cuesta de la Magdalena y el Colegio de Arquitectos.

Por último, el 6 y 13 de junio tendrá lugar 'Oficios de mujer', que permitirá conocer profesiones tradicionalmente asociadas a la mujer, como panaderas, molineras, amas de crías y maestras. El punto de encuentro será el Palacio Almudí y el itinerario incluirá la pasarela Manterola, el CEIP Nuestra Señora del Carmen y la visita al Museo Hidráulico Los Molinos del Río.

Noticias relacionadas

La edil Ascensión Carreño destacó durante la presentación que estas rutas "nos permiten revisar nuestra historia con una mirada más inclusiva y reconocer la aportación de tantas mujeres que han sido invisibilizadas a lo largo del tiempo".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Arde el Parque Natural de la Sierra de la Muela y Cabo Tiñoso en Cartagena y obliga a desalojar a más de medio centenar de personas
  2. El viento seguirá sin dar tregua: activan la alerta amarilla para el domingo y el lunes en la Región de Murcia
  3. Adiós al viento, la Aemet confirma el regreso del calor sofocante: Murcia rozará este lunes los 30 grados
  4. El río Segura dice adiós a la caña invasora a su paso por Murcia en el Meandro del Vivillo
  5. Una mujer secuestrada por su novio escapa tras sufrir casi dos años de palizas y violaciones en una casa de la huerta de Murcia
  6. La paradoja de la línea con Chinchilla: más de 700.000 euros para renovar el drenaje en un tramo de 630 metros pese a seguir cerrada
  7. Una montaña rusa térmica sacude Murcia: la Aemet confirma 'un descenso drástico de temperaturas' tras unos días primaverales
  8. Un nuevo impuesto encarecerá entre 8.000 y 10.000 euros más la vivienda en la Región

Regresan las rutas patrimoniales en femenino en Murcia con el doble de fechas

Regresan las rutas patrimoniales en femenino en Murcia con el doble de fechas

Estos son los lugares donde se instalarán los radares esta semana en Murcia

Estos son los lugares donde se instalarán los radares esta semana en Murcia

Disney, las hadas y Los Simpson se van de carnaval a Cabezo de Torres

Disney, las hadas y Los Simpson se van de carnaval a Cabezo de Torres

Finalizan las obras de recuperación de la Muralla del Sol

Adjudicada la ampliación de la Vía Verde de Murcia entre Los Dolores y Zeneta

Adjudicada la ampliación de la Vía Verde de Murcia entre Los Dolores y Zeneta

El temporal de viento ahonda en el estado de ruina de la casa de Antonete Gálvez en Torreagüera

Víctimas de Atalayas insisten en que se impute al Consistorio

Cine al aire libre y eventos culturales en el anfiteatro del Parque Metropolitano

Cine al aire libre y eventos culturales en el anfiteatro del Parque Metropolitano
Tracking Pixel Contents