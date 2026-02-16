Regresan las rutas patrimoniales en femenino en Murcia con el doble de fechas

La nueva edición de las rutas patrimoniales en femenino para este año regresa a Murcia con dos fechas para cada una de las cinco rutas organizadas por la Concejalía de Mujer, Políticas de Conciliación, Mayores y Discapacidad, que dirige Ascensión Carreño, en colaboración con la Concejalía de Cultura e Identidad, dirigida por Diego Avilés.

Las actividades son gratis hasta completar los grupos, de máximo de 30 participantes, y se celebrarán en distintos sábados entre los meses de febrero y junio de 2026, en horario de 11:00 a 12:30 horas.

Las rutas estarán a cargo de guías oficiales de la Región y desde el Consistorio destacan que, en la elección de los espacios, se ha tenido especialmente en cuenta a las personas con diversidad funcional.

El plazo de inscripción se abrirá quince días antes de la fecha programada para cada ruta. La inscripción deberá realizarse de forma individual a través del teléfono del Museo de la Ciudad y las reservas pueden efectuarse en el número 968 274 390 y la información está disponible también en el mismo teléfono.

Programa

El 28 de febrero y el 7 de marzo se celebrará la ruta 'Murcianas de Al-Ándalus', que "recorrerá los espacios del día a día de las mujeres murcianas andalusíes", explica el Ayuntamiento en un comunicado, y dará a conocer la historia de mujeres mardanisíes como Al-Fadila o la poetisa Amat. El punto de encuentro será la plaza de Santa Catalina y el recorrido incluirá la Iglesia de Santa Catalina, las plazas Sardoy y Balsas y la visita al Centro Medina Mursiya.

Los días 14 y 21 de marzo tendrá lugar la ruta 'Dueñas del convento', centrada en la historia de las órdenes religiosas femeninas de la ciudad y en mujeres que impulsaron la fundación de conventos, como María Ángeles Astorch, o que ejercieron oficios dentro de sus muros, como la maestra de música Teresa Navarro Calvete. El punto de encuentro será el Palacio de San Esteban y el itinerario comprenderá el Portillo de San Antonio, la plaza Santa Isabel, la calle Madre de Dios y la visita al Museo Santa Clara.

El 18 y 25 de abril se desarrollará 'Reinas y Señoras del linaje', dedicada a figuras como Juana I, Isabel II y Luisa Fajardo, cuyo legado quedó reflejado en obras artísticas de la Catedral de Murcia. El punto de encuentro será la plaza Hernández Amores y el recorrido incluirá las plazas de los Apóstoles, del Cardenal Belluga y la visita al Museo Catedral de Murcia, con un coste de entrada de 3 euros.

Los días 9 y 23 de mayo se celebrará 'Mujeres arpías y pías', "una ruta centrada en mujeres sublevadas, juzgadas o arrepentidas" expresa el comunidado, que abordará episodios históricos como la huelga de las trabajadoras de la seda y el crimen de La Perla. El punto de encuentro será la Casa Díaz Cassou y el recorrido incluirá la Real Fábrica del Salitre, la calle Cuesta de la Magdalena y el Colegio de Arquitectos.

Por último, el 6 y 13 de junio tendrá lugar 'Oficios de mujer', que permitirá conocer profesiones tradicionalmente asociadas a la mujer, como panaderas, molineras, amas de crías y maestras. El punto de encuentro será el Palacio Almudí y el itinerario incluirá la pasarela Manterola, el CEIP Nuestra Señora del Carmen y la visita al Museo Hidráulico Los Molinos del Río.

La edil Ascensión Carreño destacó durante la presentación que estas rutas "nos permiten revisar nuestra historia con una mirada más inclusiva y reconocer la aportación de tantas mujeres que han sido invisibilizadas a lo largo del tiempo".