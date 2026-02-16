Iniciativa
Policía Local de Murcia y prensa, mano a mano para una mejor colaboración
Unas jornadas sobre buenas prácticas en actuaciones policiales para mandos abordan cómo mejorar la comunicación recíproca
A. L. H.
Las dependencias de la Jefatura de la Policía Local de Murcia, en el Infante, fueron escenario, este lunes por la mañana, de la primera de las charlas en el marco de unas jornadas sobre buenas prácticas en actuaciones policiales para mandos.
En concreto, los miembros de la Policíal Local de Murcia y responsables de los medios de comunicación abordaron cómo mejorar la comunicación recíproca, con el fin de que la colaboración mutua sea más fructífera.
‘Relación entre medios de comunicación y Policía Local’ fue el título del primero de los encuentros, en el cual participaron el director de La Opinión, José Alberto Pardo, y el de La Verdad, Víctor Rodríguez. Ambos profesionales expusieron el punto de vista de la prensa a la hora de tratar con los efectivos cuando se produce una noticia de relevante interés para el ciudadano. En este sentido, ofrecieron a los miembros del Cuerpo municipal una serie de claves para que la información (que fluya de ambos lados) radique en una mejora mutua.
La mesa estuvo moderada por el comisario general jefe de la Policía Local de Murcia, José María Mainar Ene, el cual destacó, en una de sus intervenciones, que policías y periodistas tienen «trabajos complementarios», especialmente cuando se produce un hecho de especial relevancia que puede causar una alarma social.
Es habitual que miembros de la Policía Local sean los primeros que se personen en el escenario de un suceso, ya sea un accidente, una catástrofe natural o un crimen. Abordar los tiempos (qué se puede decir y cuándo) y tener transparencia, a la par que profesionalidad, es un reto. Con la premisa de proteger, ante todo, a las víctimas y de informar siempre al ciudadano de qué ha ocurrido, sobre todo si le afecta de inmediato (calles cortadas, consejos de cómo afrontar un imprevisto...). Se trata de «un espacio de diálogo para mejorar la fluidez y calidad de la información», detallaron desde el cuerpo, que continuará este miércoles, con un encuentro con redactores.
