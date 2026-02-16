Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Salario MínimoModelo EGBHuelga de MédicosMara SalvatruchaEntrenador FC Cartagena
instagramlinkedin

Iniciativa

Policía Local de Murcia y prensa, mano a mano para una mejor colaboración

Unas jornadas sobre buenas prácticas en actuaciones policiales para mandos abordan cómo mejorar la comunicación recíproca

José María Mainar (c), junto a José Alberto Pardo (d) y Víctor Rodríguez, ayer en la jornada en Murcia.

José María Mainar (c), junto a José Alberto Pardo (d) y Víctor Rodríguez, ayer en la jornada en Murcia. / Juan Carlos Caval

A. L. H.

Las dependencias de la Jefatura de la Policía Local de Murcia, en el Infante, fueron escenario, este lunes por la mañana, de la primera de las charlas en el marco de unas jornadas sobre buenas prácticas en actuaciones policiales para mandos.

En concreto, los miembros de la Policíal Local de Murcia y responsables de los medios de comunicación abordaron cómo mejorar la comunicación recíproca, con el fin de que la colaboración mutua sea más fructífera.

‘Relación entre medios de comunicación y Policía Local’ fue el título del primero de los encuentros, en el cual participaron el director de La Opinión, José Alberto Pardo, y el de La Verdad, Víctor Rodríguez. Ambos profesionales expusieron el punto de vista de la prensa a la hora de tratar con los efectivos cuando se produce una noticia de relevante interés para el ciudadano. En este sentido, ofrecieron a los miembros del Cuerpo municipal una serie de claves para que la información (que fluya de ambos lados) radique en una mejora mutua.

La mesa estuvo moderada por el comisario general jefe de la Policía Local de Murcia, José María Mainar Ene, el cual destacó, en una de sus intervenciones, que policías y periodistas tienen «trabajos complementarios», especialmente cuando se produce un hecho de especial relevancia que puede causar una alarma social.

Noticias relacionadas

Es habitual que miembros de la Policía Local sean los primeros que se personen en el escenario de un suceso, ya sea un accidente, una catástrofe natural o un crimen. Abordar los tiempos (qué se puede decir y cuándo) y tener transparencia, a la par que profesionalidad, es un reto. Con la premisa de proteger, ante todo, a las víctimas y de informar siempre al ciudadano de qué ha ocurrido, sobre todo si le afecta de inmediato (calles cortadas, consejos de cómo afrontar un imprevisto...). Se trata de «un espacio de diálogo para mejorar la fluidez y calidad de la información», detallaron desde el cuerpo, que continuará este miércoles, con un encuentro con redactores.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Arde el Parque Natural de la Sierra de la Muela y Cabo Tiñoso en Cartagena y obliga a desalojar a más de medio centenar de personas
  2. El viento seguirá sin dar tregua: activan la alerta amarilla para el domingo y el lunes en la Región de Murcia
  3. Adiós al viento, la Aemet confirma el regreso del calor sofocante: Murcia rozará este lunes los 30 grados
  4. El río Segura dice adiós a la caña invasora a su paso por Murcia en el Meandro del Vivillo
  5. Una mujer secuestrada por su novio escapa tras sufrir casi dos años de palizas y violaciones en una casa de la huerta de Murcia
  6. La paradoja de la línea con Chinchilla: más de 700.000 euros para renovar el drenaje en un tramo de 630 metros pese a seguir cerrada
  7. Una montaña rusa térmica sacude Murcia: la Aemet confirma 'un descenso drástico de temperaturas' tras unos días primaverales
  8. Un nuevo impuesto encarecerá entre 8.000 y 10.000 euros más la vivienda en la Región

Policía Local de Murcia y prensa, mano a mano para una mejor colaboración

Policía Local de Murcia y prensa, mano a mano para una mejor colaboración

El sector audiovisual murciano, a debate en el Inmersive Future Forum

El sector audiovisual murciano, a debate en el Inmersive Future Forum

Arrancan las obras para ampliar la Vía Verde de Murcia hasta Alquerías, Zeneta y Los Dolores

Regresan las rutas patrimoniales en femenino en Murcia con el doble de fechas

Regresan las rutas patrimoniales en femenino en Murcia con el doble de fechas

Estos son los lugares donde se instalarán los radares esta semana en Murcia

Estos son los lugares donde se instalarán los radares esta semana en Murcia

Disney, las hadas y Los Simpson se van de carnaval a Cabezo de Torres

Disney, las hadas y Los Simpson se van de carnaval a Cabezo de Torres

Finalizan las obras de recuperación de la Muralla del Sol

Adjudicada la ampliación de la Vía Verde de Murcia entre Los Dolores y Zeneta

Adjudicada la ampliación de la Vía Verde de Murcia entre Los Dolores y Zeneta
Tracking Pixel Contents