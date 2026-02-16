Finalizan las obras de recuperación de la Muralla del Sol

La Muralla del Sol, situada en el aparcamiento subterráneo de la Glorieta y de origen islámico, entra en la fase final del proyecto de recuperación iniciado por el Ayuntamiento.

Uno de los elementos más destacados de la intervención, indica el Consistorio, es la instalación de una cortina de vidrio, que permite compatibilizar la protección del conjunto con su contemplación desde distintos niveles del aparcamiento.

Este tramo de la edificación defensiva construido en el último cuarto del siglo XII, formaba parte del sistema defensivo vinculado a la antigua Puerta del Sol, demolida en el siglo XIX. El conjunto está compuesto por un torreón o bastión defensivo con saeteras y dos lienzos de antemurallas, conformando un espacio fortificado de gran valor histórico y arqueológico.

La Muralla del Sol cuenta con protección como Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de monumento, y se encuentra catalogada en el Plan Especial del Conjunto Histórico-Artístico (PECHA).

Sobre su restauración la vicealcaldesa Rebeca Pérez destacó que «uno de los elementos clave de nuestro modelo de ciudad impulsado por el alcalde Ballesta y también de nuestra gestión en el día a día es la recuperación, la protección y la puesta en valor de nuestro patrimonio histórico».