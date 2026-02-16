Festejos
Disney, las hadas y Los Simpson se van de carnaval a Cabezo de Torres
El primer Gran Desfile sacó a relucir la originalidad de los disfraces de las agrupaciones
El primer Gran Desfile del Carnaval de Cabezo de Torres no dejó indiferente a nadie, la pedanía se transformó por obra de sus grupos carnavaleros en un crisol de mundos de fantasía en el que todos tenían su espacio y protagonismo.
Desde las cinco de la tarde a las diez de la noche, el desfile que arrancaba en la avenida Reino de Murcia y pasaba por las calles del Carmen, del Pilar, Virgen de la Salud, Carnaval, Comunidad y Reina Sofía, antes de regresar al recinto y avenida Reino de Murcia, fue conquistando el corazón de los vecinos y vecinas de Cabezo de Torres, así como el de los visitantes que acudieron a la localidad para disfrutar de uno de los carnavales más especiales de la Región de Murcia.
La muerte de Mickey Mouse
Previo a la llegada de la carroza que traía al Muso y a la Musa de esta edición del carnaval, el desfile ofreció una reflexión sobre el uso de los teléfonos móviles en los más pequeños, y cómo esta práctica está dejando de lado a los muñecos como referencia de entretenimiento de los niños.
Para reflejar esta realidad, unas niñas vestidas con temáticas más propias de Halloween arrastraban la lápida de Mickey Mouse, que este año cumple un siglo de vida.
Para evitar su funeral se veían pancartas que señalaban que "aún estamos a tiempo de evitarlo". Tras este momento reflexivo, 'Llegó la locura' con los disfraces de Paty y Selma, las hermanas de Marge Simpson, protagonista de la serie que lleva su apellido. Juntas poblaron de amarillo las calles de Cabezo de Torres, junto a diferentes seres fantásticos como las hadas o multitud de trajes de Pinocho.
Tras ellos, llegaron los reyes del carnaval. Muso y Musa exhibieron ante los aplausos, y la atenta mirada de su público, sus majestuosos y coloridos atuendos en la primera gran cita del carnaval de la localidad.
