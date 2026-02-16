Arrancan las obras para ampliar la Vía Verde de Murcia hasta Alquerías, Zeneta y Los Dolores

El contrato de obras para ampliar la Vía Verde de Murcia fue formalizado, como ya adelantó este diario, a finales de enero, y ya han iniciado los primeros trabajos para ampliar el corredor verde en cerca de dos nuevos kilómetros hacia las pedanías de Alquerías, Zeneta y Los Dolores.

La actuación cuenta con una inversión de 1.572.388 euros y un plazo de ejecución de 10 meses. El alcalde de Murcia, José Ballesta, visitó la zona este lunes por la mañana, acompañado por varios miembros del equipo de Gobierno local y presidentes de las Juntas Municipales.

La primera fase de la Vía Verde concluyó en 2019 con aproximadamente 8 kilómetros de trazado y, con los trabajos que ahora se desarrollan, el corredor se ampliará el trazado en más de dos kilómetros y abarcará en su totalidad desde Zeneta hasta Nonduermas con tramos peatonales y ciclistas, así como jardines y zonas verdes.

"Esta senda verde va a atravesar todo el municipio de este a oeste, llegando casi hasta el municipio vecino de Alcantarilla", explicó el regidor murciano durante la visita y destacó que este corredor servirá como nexo de unión entre las distintas pedanías.

En este sentido, desde el Consistorio detallaron en un comunicado que la actuación contempla la creación de nuevos ramales y mejoras que benefician directamente a los vecinos de Los Garres, Los Dolores, San José de la Vega, Beniaján, Torreagüera, Los Ramos, Alquerías y Zeneta.

El objetivo del proyecto es "transformar un antiguo corredor ferroviario en desuso, degradado y sin utilidad, en una infraestructura pública viva, accesible y compartida", explica el Consistorio en el escrito, en el que resalta que "la Vía Verde no es solo un paseo; es un espacio que conecta barrios y pedanías".

La ampliación hacia Alquerías y Zeneta incorpora dos nuevos ramales que prolongarán el trazado hacia el este del municipio. El ramal hacia Zeneta alcanzará los 486,5 metros y conectará con el antiguo trazado ferroviario, mientras que el de Alquerías sumará 916,99 metros íntegramente dentro de su ámbito territorial, y ampliará el recorrido ciclista y peatonal existente.

En San José de la Vega se ejecutará un nuevo vial de conexión de 17 metros que enlazará la Vía Verde con el camino de los Pinos, la calle Algezares, la avenida de la Libertad y la calle Mayor.

Beniaján contará con un palmeral lineal en el entorno de la antigua estación, con 43 palmeras datileras, red de riego y zonas de picnic. También se contemplan mejoras en los itinerarios accesibles en calle Estación y la carretera de San Javier, nuevas rampas, pasos peatonales, pavimento táctil y la recuperación del murete histórico que separa la Vía Verde del entorno urbano. Además, se integrarán los nuevos tramos de la Vía Verde con la glorieta de la avenida de Levante.

En Torreagüera se actuará sobre el carril de Los Antolines para reparar el pavimento deteriorado y mejorar la seguridad en su cruce con la rambla del Garruchal y en Los Ramos se acondicionarán taludes mediante terrazas vegetales, plantaciones de especies autóctonas y red de riego por goteo, aunque también se prevé una solución específica para la evacuación de aguas pluviales.

Por último, la actuación en Los Dolores incluye la ampliación del trazado de la Vía Verde hasta el límite con Los Garres, la mejora de la conexión viaria del antiguo ferrocarril con el camino de Tiñosa y la creación de un jardín bajo el puente de Tiñosa, con más de 1.200 metros cuadrados de superficie y un área de aparcamiento.

Además, la Vía Verde se conectará con la ruta 10 de la Huerta de Murcia, lo que dará continuidad al corredor hacia Alquerías, Zeneta y Santa Cruz.

El proyecto se completa con la instalación de 102 puntos de luz solar autosuficientes con detección de movimiento, que estarán distribuidas entre San José de la Vega, Beniaján, Torreagüera y Los Ramos.

También se instalarán semáforos adaptados y se renovarán tanto las señales de tráfico como las interpretativas para las rutas cicloturistas, así como el mobiliario urbano conformado por bancos, papeleras y mesas de picnic.

Otro de los ejes del proyecto es la renaturalización de la zona con más de 30 especies vegetales adaptadas al entorno, siembras extensivas y tratamientos específicos en taludes.