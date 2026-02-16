Adjudicada la ampliación de la Vía Verde de Murcia entre Los Dolores y Zeneta

La Vía Verde de Murcia avanza con la formalización del contrato para su ampliación entre las pedanías de Los Dolores y Alquerías-Zeneta y, en paralelo, el Ayuntamiento trabaja en la redacción del proyecto para recuperar uno de los elementos patrimoniales que se incluyen en el ámbito de actuación: el apeadero de Torreagüera, enclavado en el antiguo trazado del ferrocarril.

El contrato de obras para ampliar la Vía Verde fue adjudicado a Construcciones Sangonera S.A. por un valor de 1,3 millones de euros y contempla la construcción de pistas para bicicletas, trabajos de paisajismo en zonas verdes y de excavación y movimiento de tierras. El acuerdo se formalizó el pasado 22 de enero y cuenta con un plazo de ejecución de 8 meses.

La iniciativa contempla el acondicionamiento del apeadero de Torreagüera, "que en la actualidad se encuentran sin uso y abandonado, al objeto de poder darle un uso social o cultural", detalla la memoria justificativa del proyecto. Además, la memoria incluye la instalación de alumbrado público y mobiliario urbano y la plantación de arbustos, así como una nueva intersección entre la Vía verde, el camino de los Pinos, La Avenida de la Libertad y la Calle Mayor de la pedanía de San José de la Vega.

Por último, la memoria recoge actuaciones en la pedanía de Los Ramos para asegurar la estabilidad de taludes en la zona de trinchera mediante la plantación de especies vegetales y la eliminación de las aguas de una rambla que inundan actualmente la Vía Verde en un punto determinado.

La segunda fase de la Vía Verde ampliará el trazado en más de dos kilómetros, abrirá nuevos tramos peatonales y ciclistas y creará jardines y zonas verdes. El proyecto integral conectará las pedanías de Zeneta con Nonduermas, enlazando con el futuro bulevar de Conexión Sur y con la Senda Verde del Riacho de la Morda, lo que incrementará el recorrido peatonal y ciclable continuo de 8,5 a 18 kilómetros, y conectará Murcia con Beniel por el este y con Alcantarilla por el oeste.

Recuperación patrimonial

El apeadero fue construido en 1954 para facilitar el transporte de viajeros de la pedanía con Murcia, Cartagena y Alicante, relató a esta redacción el cronista de la pedanía, Raúl Jiménez.

La redacción de este proyecto "se está realizando de manera específica y expresa", indicaron fuentes del Ayuntamiento a este diario, que especificaron que la intervención prevista pretende ser "respetuosa con el patrimonio histórico" y quedar "integrada en el paisaje tradicional de la huerta murciana".

En este contexto, el Ayuntamiento ha impulsado ya un estudio técnico y una memoria valorada que permite definir con precisión el alcance de la actuación necesaria para su correcta restauración.

En este sentido, la Dirección Facultativa de la Vía Verde ha llevado a cabo una labor de investigación histórica y documental en los archivos de la Comunidad y el Ayuntamiento para conocer el estado original del apeadero y poder así fundamentar el proyecto de restauración conforme a lo establecido en el informe de patrimonio histórico-artístico del Servicio Técnico de Obras y Actividades.

Durante la investigación se localizaron varias imágenes de portadas de prensa local del año 1954 con motivo de la construcción e inauguración del apeadero de Torreagüera que evidencian, entre otros aspectos, que los dos habitáculos laterales contaban con grandes ventanas al exterior y puertas interiores, hoy desaparecidas.

Asimismo, el estudio histórico ha permitido constatar que, con la puesta en marcha de nuevos modelos de trenes en la década de los años 80, el andén fue recrecido en 65 centímetros de altura, lo que provocó el enterramiento parcial del edificio del apeadero y alteró de forma sustancial sus volúmenes y dimensiones exteriores, así como las condiciones de los espacios interiores, que quedaron 65 centímetros por debajo de la cota del andén.

Noticias relacionadas

Una vez recabada toda esta documentación, la Dirección Facultativa de la Vía Verde, en colaboración con la Oficina Técnica de Arquitectura del Ayuntamiento de Murcia, elaboró una valoración de los trabajos necesarios para la restauración del inmueble, de acuerdo con los criterios establecidos por el informe de patrimonio histórico-artístico del Servicio Técnico de Obras.